Дело по убийству Айзады Канатбековой прекращено, по похищению - 27 мая суд

Суд по делу о похищении Айзады Канатбековой, приведшем к её гибели, назначен на 27 мая в Первомайском суде столицы. Об этом в соцсетях заявил адвокат потерпевшей стороны Нурбек Токтакунов.

Он сообщил, что дело по её убийству прекращено в связи со смертью Замира Тенизбаева, который изнасиловав и убив девушку, свел счеты с жизнью.

Уголовное дело о халатности сотрудников милиции, причинившее тяжкий вред, расследуется ГКНБ. У юриста пока нет достоверной информации о ходе расследования в связи с тайной следствия.

"Предстоящий 27 мая суд рассмотрит только обвинение в отношении 5-ти соучастников похищения. Но для нас дело по похищению, расследованное милицией и дело по халатности милиции, расследуемое ГКНБ является одним делом, одним прецедентом общенационального значения. И накануне первого процесса по похищению вкратце обрисую общую ситуацию и представлю вам наш план стратегической судебной тяжбы по этому делу.

Целями нашей стратегической судебной тяжбы является следующее:

1. Добиться сурового наказания соучастников похищения Айзады.

2. Добиться наказания не только рядовых сотрудников, бездействовавших после похищения Айзады, но также и наказания должностных лиц милиции, ответственных за снисходительное отношение к "ала качуу" в милицейской системе в целом. Мера наказания должно быть пропорциональна тяжести и необратимости последствий гибели человека.

3. Изменить судебную практику по делам, связанным с гибелью человека - добиться от государства компенсации за гибель Айзады в размере пропорциональном тяжести и необратимости последствий.

4. Добиться исключения из Уголовного кодекса статьи "Похищение лица с целью вступления в брак" и ужесточения статьи "Похищение человека".

В случае недостижения указанных целей, после исчерпания всех возможностей законодательства, мы направим в Комитет ООН по Ликвидации Дискриминации в Отношении Женщин (КЛДЖ) индивидуальную жалобу о дискриминации в отношении женщин, выражающаяся в снисходительном отношении милиции к похищениям женщин для вступления в брак", - информировал Токтакунов.