США потратят 250 миллиардов долларов на техническое противостояние с Китаем

Сенат США одобрил законопроект о выделении почти 250 миллиардов долларов на обеспечение технической конкурентоспособности с Китаем. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

За принятие документа проголосовали 68 конгрессменов, 32 не поддержали документ. Согласно ему, Вашингтон потратит 190 миллиардов долларов на укрепление технологий и исследований, еще около 50 миллиардов долларов направят на разработку и производство чипов и телекоммуникационного оборудования.

Как заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер, тот, кто победит в противостоянии за технологии будущего, добьется мирового экономического лидерства. Он пояснил, что, если американские власти хотят сохранить лидерство своих работников и компаний в мире, то должны инвестировать в науку, исследования и инновации.

Теперь законопроект должен получить одобрение Палаты представителей, после чего его представят на подпись президенту Джо Байдену.

Ранее в американской администрации заявили, что США собирают новый "ударный отряд", чтобы противостоять нечестным торговым практикам со стороны Китая. Власти США оценили доступ страны к критически важным товарам от полупроводников до аккумуляторов электромобилей. Обнаружилось, что в цепочке поставок были "проделаны дыры". Теперь "ударный отряд" должен выяснить, какие конкретно нарушения к этому привели, а ответить на них Вашингтон планирует контрмерами в области торговли.

Президент США Джо Байден в феврале заявлял, что страна и ее партнеры должны "заставить Китай отчитаться за его экономическую практику". Он также обвинял Пекин в подрыве основ международной экономической системы.

Торговую войну с Китаем инициировал предшественник Байдена Дональд Трамп. После его ухода ожидалось, что в отношениях стран наступит потепление, однако эксперты констатировали, что надежды не оправдались. Противостояние Вашингтона и Пекина, по мнению американских специалистов, теперь должно принять еще более широкие масштабы.