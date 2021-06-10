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Купили 2 авто. В РК у пассажирки поезда украли 117 миллионов тенге

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Молодая пассажирка поезда сообщением Костанай - Алматы взяла с собой сумку со 117 миллионами тенге. Воры, укравшие сумку, успели купить два автомобиля, прежде чем их поймали полицейские, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

"31 мая 22-летняя пассажирка поезда сообщением Костанай - Алматы везла с собой крупную сумму денег в размере 116 миллионов 900 тысяч тенге, ничего не подозревая, молодая девушка вечером легла спать, а проснувшись ночью на станции Жаксы, когда поезд тронулся, обнаружила, что сумки и денег нет", - сообщили в ведомстве.

Девушка обратилась за помощью к сотрудникам батальона по сопровождению пассажирских поездов ДП на транспорте.

Сотрудники департамента создали следственно-оперативную группу и начали ОПМ. Проверку прошли все объекты железнодорожного транспорта, а также близко расположенные населенные пункты. Полицейские опросили всех работников и пассажиров поезда. В результате был составлен фоторобот предполагаемого подозреваемого.

"8 июня сотрудники транспортной полиции Нур-Султана по подозрению в совершении кражи установили и задержали трех лиц. По месту жительства подозреваемых был проведен обыск, в ходе которого было изъято 12,6 миллиона тенге и 198,5 тысячи долларов. Часть похищенных денег подозреваемые успели потратить, купив два автомобиля сразу же после совершения преступления", - сообщили в департаменте.

Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование по части 4 пункта 3 статьи 188 УК "Кража, совершенная в особо крупном размере".

Также проверяется их причастность к совершению аналогичных нераскрытых преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/402027
Теги:
Казахстан, кража
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