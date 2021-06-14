А у вас есть антикризисный план, господин министр?

Больше недели назад Акылбек Жапаров был назначен министром экономики и финансов. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров. В каком состоянии досталось финансово–экономическое хозяйство однофамильцу главы государства, что можно ожидать от него на этом посту, разбиралась "Вечерка".

Ситуация оптимизма не вызывает

В конце мая Национальный банк Кыргызстана постановил сохранить учетную ставку на уровне 6,5 процента. Это решение, как утверждают в регуляторе, принималось на основе экономических условий - внешних и внутренних.

В данном случае речь идет о процентной ставке по займам Нацбанка, который он предоставил коммерческим банкам. Чем выше эта ставка, тем дороже обойдутся кредиты комбанков населению, и неизвестно, решится ли это население вообще брать такие кредиты в кризисных постпандемических условиях.

А чем меньше кредитов на руках у заемщиков, тем меньше денежная масса, которая является основным инструментом, движущим экономику.

В 2020 году, когда наблюдался спад экономики Кыргызстана, Нацбанк понизил учетную ставку до 4,25 - 5 процентов. В феврале 2021 года ее повысили до 5,5 процента, а в апреле - до 6,5 процента.

Решение оставить учетную ставку на уровне 6,5 процента свидетельствует о том, что в Нацбанке уверены - кыргызстанцы уже достаточно оправились, чтобы брать более дорогие кредиты, чем в прошлом году, а экономика страны подает позитивные сигналы. Правда, в большинстве случаев за счет притока денежных средств извне.

"Экономика КР демонстрирует постепенное оживление активности: за январь–апрель 2021 года прирост реального ВВП без учета разработки месторождений "Кумтор" составил 1,1 процента. Внутреннее потребление остается относительно сдержанным и поддерживается притоком денежных переводов в страну. За январь–март 2021 года чистый приток денежных переводов физических лиц повысился на 22,4 процента, составив 420 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Статистика на первый взгляд вдохновляющая. Однако тот же Нацбанк говорит, что скорейшего полномасштабного восстановления экономики не будет. Финансисты подчеркивают, что это невозможно из–за слишком медленных темпов вакцинации в мире на фоне нарастающего количества новых случаев заражения COVID–19.

Кроме того, как отмечают в регуляторе, сохранится рост потребительских цен главным образом на продовольственные товары (подсолнечное масло, мясо и сахар), а также на горюче–смазочные материалы.

"В мае 2021 года (на 21 число) показатель годовой инфляции составил 10,7 процента. Удорожание продовольственных товаров на глобальных рынках и в странах ЕАЭС является основной причиной сохраняющихся инфляционных рисков в стране", - поясняется в сообщении.

Таким образом роста экономики по факту не наблюдается: вся статистика строится на сравнении нынешних показателей с прошлогодними, когда объемы экономики сильно сократились из–за карантинных мер. Так что сегодня мы не можем говорить о том, что экономическое состояние республики вернулось к допандемийному уровню - тем более что такого пока не случилось даже с развитыми странами.

Тревожный госдолг

По данным Министерства финансов, государственный долг Кыргызстана приближается к отметке в 5 миллиардов долларов. В 2020 году внешний долг страны увеличился на 343 миллиона долларов, и на конец пошлого года общий объем государственного долга Кыргызстана составил 4 миллиарда 928,67 миллиона долларов. Из них 4 миллиарда 220,31 миллиона долларов, или 85,44 процента, это внешний долг.

Государственный долг необходимо обслуживать, вовремя производить выплаты по процентам и основной сумме долга. И сегодня это обходится республике в очень приличные суммы.

За январь–май 2021 года на обслуживание госдолга было направлено 13 миллиардов 178,1 миллиона сомов, сообщается на сайте Министерства экономики и финансов. Из этих средств более 8,3 миллиарда ушло на погашение внешнего государственного долга.

В текущем году на то же планируется направить 37 миллиардов 266 миллионов сомов. И это рекордная сумма, которую придется выплатить на фоне общего экономического спада.

К слову, самым крупным нашим кредитором является Китай, долг перед которым составляет 41,8 процента от общего объема внешнего долга. Недавно, 11 мая, после переговоров главы МИД Кыргызстана Руслана Казакбаева и члена Государственного совета, министра иностранных дел КНР, Ван И стало известно, что Поднебесная выделит грант на поддержку экономики КР в размере 350 миллионов юаней (около 54 миллионов долларов) и не будет начислять дополнительную оплату за отсрочку платежей по государственному внешнему долгу Кыргызстана перед Китаем. Новость, конечно, неплохая, однако кардинально на ситуацию это не повлияет.

Напомним, в январе бюджет страны на 2021 год утвержден с доходами в 172 миллиарда 891,6 миллиона сомов и расходами в 181 миллиард 354,8 миллиона сомов. Предельный размер дефицита республиканского бюджета на 2021–й установлен в 8 миллиардов 463,2 миллиона сомов.

Судя по всему, сокращать этот дефицит (или по крайней мере не допустить его роста) главным образом придется за счет сокращения расходов. В прошлом году дефицит госбюджета составил опять же рекордные 29,7 миллиарда сомов. Поддерживать экономику властям удавалось за счет внешней помощи. В этом году ситуация несколько иная. Выросший госдолг превысил пороговое значение в 60 процентов ВВП, и это означает, что у Кыргызстана отныне ограничена возможность наращивания государственного долга.

Если что, пойдем в ХИПИК

Получается, сегодня экономика КР находится у опасной черты, и для того, чтобы решить все проблемы, нужно принимать какие–то нетривиальные антикризисные меры.

Очевидно, чего–то подобного и ждут от 56–летнего Акылбека Жапарова. Он человек опытный - ранее дважды занимал должность министра финансов, дважды - министра экономики и единожды - вице–премьера. Помимо этого, финансист Акылбек Жапаров несколько раз избирался депутатом парламента.

В интервью СМИ он уже успел рассказать, что при назначении перед ним была поставлена задача - спасти экономику республики.

- Главная цель - создание рабочих мест в стране. Такую задачу передо мной поставил президент. Для этого должна ожить экономика. Для повышения зарплат, пенсий необходимо создать хорошие условия для налогоплательщиков. Сейчас экономика совсем разбалансирована. Президент поручил, чтобы в бюджете на следующий год не было дефицита, а сам бюджет должен вырасти в два раза. Будем работать над этим, - заявил он.

Учитывая то, как плотно Акылбек Жапаров занялся вопросом "Кумтора" (он возглавлял госкомиссию, изучавшую деятельность рудника), можно сделать вывод, что новый министр экономики возлагает серьезные надежды на то, что работа золоторудного предприятия под управлением Кыргызстана способна сбалансировать доходы и расходы республики.

Что ж, это, может, и сработает, если нашей стране удастся доказать в арбитраже, что Centerra нанесла непоправимый ущерб окружающей среде, разрабатывая рудник Кумтор. А также, что гораздо важнее, если республика сумеет найти и предоставить суду доказательства того, что канадский инвестор подкупал в Кыргызстане крупных политиков и чиновников, чтобы пролонгировать соглашение на выгодных для себя условиях.

Ну а если ситуация с "Кумтором" обернется для Кыргызстана провалом, то хочется надеяться, что у нового министра экономики есть хотя бы еще один запасной план, как вывести страну из экономического кризиса.

В крайнем случае Акылбек Жапаров может вернуться к идее вступления республики в программу ХИПИК. В свое время он активно сожалел о том, что Кыргызстан не воспользовался возможностью списать свой внешний долг. А теперь у него есть возможность использовать свой опыт и понимание особенностей кыргызской экономики, чтобы помочь стране если уж не добиться процветания, то хотя бы не прийти к дефолту.

Напомню, ХИПИК - это детище Международного валютного фонда и Всемирного банка. Программа была создана в 1996 году для списания внешнего долга беднейшим странам, в ней приняли участие 38 из них.

экскурс "ВБ"

Первые серьезные шаги во власти Акылбек Жапаров начал с решения налоговых проблем. В конце 90–х он занимал руководящий пост в налоговой инспекции.

Тогда на молодую республику обрушились экономические проблемы: малый бизнес ушел в тень, а крупные игроки - заводы советского времени - едва сводили концы с концами. Именно Акылбек Жапаров предложил не "банкротить" крупные предприятия, которые не могут расплатиться по счетам, а выпускать дополнительные эмиссии акций, привлекая деньги через инвесторов.

В 2000 году, став депутатом Законодательного собрания Жогорку Кенеша, Жапаров продолжил фискальные реформы. Он ратовал за снижение налогов, чтобы бизнесмены выходили из тени. Именно при Жапарове акциз на водку снизился с 40 до 15 сомов за литр. Это позволило вытеснить алкоконтрабанду с рынка, а объем производства продукции на легальных заводах вырос на 40 процентов.

Жапаров выступал за то, чтобы налоговые правила были упрощены. Особенно он поддерживал представителей малого и среднего бизнеса, например, при нем отказались от НДС в сельском хозяйстве. Именно Жапаров стал продвигать налоговые амнистии.

После революции 2005 года, когда власть в стране перешла в руки Курманбека Бакиева, Жапаров возглавил Министерство экономики и финансов. Его отношения с главой государства и парламентариями нельзя было назвать гладкими - Бакиев прилюдно отчитывал его.

При этом показатели экономики во время работы Жапарова росли. Повышались зарплаты врачам, учителям, научным сотрудникам, но не депутатам ЖК.