В Ошской области чиновники завысили смету строительства школы на 3 млн

Чиновники Сарайского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области в сговоре с подрядчиком завысили смету на строительство школы, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

В рамках проверки органами прокуратуры Ошской области законности использования бюджетных средств, направленных на строительство объектов социальной инфраструктуры региона, было установлено, что 24 августа 2020 года Сарайским айыл окмоту Кара-Суйского района заключен договор подряда с ОсОО "К.С.С." по строительству здания школы на 60 ученических мест в селе Миялыю. По этому договору были выполнены строительные работы на общую сумму 7 миллионов 130 тысяч сомов, выделенных из местного бюджета.

Однако в ходе контрольного обмера выполненных работ установлено, что должностные лица Сарайского айыл окмоту и ОсОО "К.С.С.", путем внесения в акты выполненных работ подложных сведений, завысили стоимость некоторых работ и включили в акт фактически невыполненные работы, чем причинили ущерб государству на общую сумму 2 миллиона 970 тысяч сомов.

Указанный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного пункта 2 части 2 статьей 205 (присвоение и растрата вверенного имущества) УК КР. Начато досудебное производство.