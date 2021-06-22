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Библиотекари СНГ объединились

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- Вячеслав Аникин
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21 июня в санатории "Аврора" начала свою работу II Международная конференция "Книга и чтение в цифровую эпоху" В ее работе принимают участие работники всех самых крупных библиотек стран СНГ.

Работа форума распределена по четырем секциям. Первая называется "Книжная культура и коммуникация: прошлое, настоящее и будущее". В этой секции речь пойдет о состоянии литературного творчества Беларуси, России и Украины, а также о проблемах книгоиздания и книгораспределения в Кыргызстане.

Во второй секции, которая носит название "Чтение и образование", участники форума обсудят проблемы восприятия информации в цифровую эпоху. Здесь речь идет о способах привлечения молодежи, увлекающихся всевозможными гаджетами, к чтению книг. В секции "Книга, чтение и библиотека" обсуждаются вопросы по популяризации книгочтения, популяризации библиотечных услуг, приобщения школьников к основам национальных культур.И, наконец, в секции "Библиотека и ИКТ" будут рассмотрены вопросы развития виртуальных сервисов Национальной библиотеки Беларуси в период пандемии, особенности формирования фонда публичной библиотеки в цифровую эпоху.

По итогам конференции будет принята резолюция и издан электронный сборник документов. Мероприятие организовали и провели Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников стран СНГ, Министерство культуры , информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, Российский комитет Программы Юнеско "Информация для всех" и другими организациями.


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URL: https://www.vb.kg/402511
Теги:
библиотека, СНГ
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