В связи с убийством школьницы в Кемине Минобраз КР выразил обеспокоенность

Министерство образования и науки КР выражает свою обеспокоенность в связи с фактом убийства выпускницы 9 класса Кеминской средней школы №1 Ольги Хабаровой. Об этом говориться в обращении Министерства образования и науки КР к родителям.

"Как нам стало известно, трагическое событие произошло 21 июня текущего года. До этого Хабарова Ольга получила свидетельство о неполном среднем образовании. По словам очевидцев, около 12 часов того дня она пошла на улицу Берикбаева, чтобы полить огород, где у семьи был участок. Вскоре Хабарова Ольга была найдена убитой", - говориться в сообщении Минобраза.

По оперативным данным правоохранительных органов Кыргызской Республики, задержан подозреваемый мужчина 1979 года рождения, сейчас проводится следствие.

Также министерство сообщает, что Ольга Хабарова обучалась в Кеминской средней школы №1 с 4 класса. Семья переехала из города Алматы.

"По характеристике администрации школы, она была спокойной, неконфликтной, трудолюбивой девочкой, к учебе относилась ответственно", - отмечается в сообщении министерства.

В связи с трагическим событием, Министерство образования и науки призывает родителей уделить пристальное внимание детям во время летних каникул школьников, чтобы уберечь их от возможных негативных происшествий.

Напомним, что пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила, что 21 июня в 17:15 часов в органы внутренних дел Кеминского района поступило сообщение об обнаружении в лесу трупа девушки с признаками насильственной смерти.