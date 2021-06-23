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Давление на бизнес. Антикоррупционная служба ГКНБ будет расформирована

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- Оксана Гут
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В ближайшее время Антикоррупционная служба ГКНБ будет ликвидирована. Вместо нее в Кыргызстане будет работать Антикоррупционный деловой совет. Об этом заявил президент Садыр Жапаров сегодня, 23 июня, на встрече с представителями бизнес-сообщества.

Садыр Жапаров выразил недовольство тем, что в отношении предпринимателей возбуждается много уголовных дел. И исходя из многочисленных жалоб от бизнеса, с целью его защиты принято решение о расформирование АКС ГКНБ. В настоящее время, со слов главы государства, готовится соответствующий указ.

Президент также отметил, что сегодня отечественная экономика находится под двойным давлением. С одной стороны, из-за ограничений в связи с пандемией, снижения товарооборота, а с другой стороны не удалось избежать последствий глобального экономического кризиса. Поэтому жесткие карантинные ограничения в связи с эпидситуацией, по его словам, не введены в стране только из-за тяжелой экономической ситуацией.

"Сегодняшнюю встречу хочу начать с благодарности всем предпринимателям, которые внесли большой вклад в развитие страны. Благодаря вашему труду создаются рабочие места, платятся налоги, пополняется государственный бюджет. У населения страны имеются необходимые товары, услуги и вы вносите свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности", - отметил Садыр Жапаров.

Глава государства подчеркнул, что сегодня предприниматели составляют почти 85 процентов экономики страны. Поэтому руководители государственных структур и в целом рядовые сотрудники должны кардинально изменить свое отношение к предпринимателям. Экономика страны требует решительных действий. Кыргызстану нужны быстрые и видимые результаты.

Как отметил Садыр Жапаров, уровень экономического развития в Кыргызстане был относительно низким с момента обретения независимости.

"Кыргызстан все еще борется с бедностью. Бедность в стране достигла почти 25 процентов, а в отдаленных районах - 40 процентов. Эти цифры говорят о значительной диспропорции в экономическом развитии регионов. Следовательно, мы должны сократить разрыв в доходах жителей городов и регионов, их нужно минимизировать, - заявил президент.


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URL: https://www.vb.kg/402592
Теги:
бизнес, президент, АКС ГКНБ, Кыргызстан, экономика, Садыр Жапаров
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