Русский театр драмы отменил спектакли и попрощался с публикой до осени

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова отменил спектакли, намеченные на субботу и воскресенье, 26 и 27 июня, и попрощался со своими зрителями до осени.

Как пояснили корреспонденту VB.KG в самом храме искусств, такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Администрация театра приносит зрителям извинения за причиненные неудобства и надеется на встречу уже в новом сезоне. Купленные билеты можно вернуть в кассу.

Таким образом, и этот сезон Русский театр драмы завершил досрочно. Ранее так же, отменив последний спектакль, закрыл сезон Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Внезапно приостановить показ представлений, увы, пришлось и администрации Кыргызского государственного театра кукол имени Мусы Жангазиева.