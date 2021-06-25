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Русский театр драмы отменил спектакли и попрощался с публикой до осени

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- Анастасия Карелина
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Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова отменил спектакли, намеченные на субботу и воскресенье, 26 и 27 июня, и попрощался со своими зрителями до осени.

Как пояснили корреспонденту VB.KG в самом храме искусств, такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Администрация театра приносит зрителям извинения за причиненные неудобства и надеется на встречу уже в новом сезоне. Купленные билеты можно вернуть в кассу.

Таким образом, и этот сезон Русский театр драмы завершил досрочно. Ранее так же, отменив последний спектакль, закрыл сезон Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Внезапно приостановить показ представлений, увы, пришлось и администрации Кыргызского государственного театра кукол имени Мусы Жангазиева.


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URL: https://www.vb.kg/402695
Теги:
театр, Бишкек, Кыргызстан, COVID-19
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