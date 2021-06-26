В ожидании голода и крестьянского бунта

Ранее в середине июня более 100 фермеров Чуйской области провели у "Белого дома" митинг с требованием немедленно обеспечить их наделы поливной водой. "Если власти нас не услышат, - говорили они, - мы будем продолжать свои акции протеста". Правительство ничем не может помочь сельчанам.

Многие митингующие жаловались и на бездействие местных властей в этом вопросе, некоторые "горячие" головы утверждали, что чиновники "нагло продают воду соседям, а своих фермеров умышленно приводят к банкротству".

К митингующим никто из власть предержащих не вышел. Пытались начать с ними разговор чиновники средней руки из Минсельхоза, но их ответы крестьян явно не устроили. Эти завы и замзавы объясняли, что нужно дождаться таяния ледников и тогда воды будет достаточно. Но такая перспектива явно не устроила митингующих. Они с негодованием кричали, что через две недели их посевы окончательно погибнут и тогда никакая вода им уже не будет нужна. На том дебаты и завершились. Земледельцы разъехались по домам, как говорится, не солоно хлебавши.

Как стало известно, на данный момент немало поливной воды действительно уходит в Казахстан, но на совершенно законных основаниях, согласно ранее подписанным межгосударственным соглашениям. Так, в марте нынешнего года Казахстан предоставил нам 900 миллионов кВтlч. электроэнергии. Теперь мы обязаны в течение трех лет в летние месяцы поставлять соседям по 330 миллионов кубометров живительной влаги и по 300 миллионов кВтlч электроэнергии. Кто–то называет этот договор грабительским, но он подписан, остается только выполнять его.

А в Минсельхозе назвали фейком сообщения о том, что вода в Казахстан уходит даже из Токтогульского водохранилища.

- На сегодняшний день, - сообщили в этом аграрном ведомстве, - объем воды в водохранилище составляет всего 10 миллиардов кубических метров, а в прошлые годы было 17 миллиардов. Крестьяне соседней страны также страдают от засухи, у них даже начался падеж скота от бескормицы.

Дефицит поливной воды возник не сегодня и даже не вчера. Ученые утверждают, что ледники - основные поставщики живительной влаги - начали сильно таять во всем мире еще лет 20–30 назад. Но в развитых странах научились экономить поливную воду, а мы даже и не приступали по большому счету к решению этой проблемы.

Мелиораторы уже открыто заявляют, что к 2050 году запасы поливной воды в республике сократятся чуть ли не в два раза. Уже сейчас водность наших рек составляет в среднем 60 процентов, а еще пять лет назад этот показатель не опускался ниже 70 процентов. И все это враки, что есть полноводные сезоны, а есть маловодные. Тенденция сокращения площади ледников - главных источников поливной воды - появилась давно. Только наши государевы мужи от этих тревожных сигналов отмахивались, как от назойливых мух. Они занимались более важными делами - власть делили или составляли различные государственные программы, не подкрепленные какими–либо финансами. Да–да, и о развитии мелиорации составлялись различные документы, но реализованы они были в лучшем случае частично. У нас ведь весьма забавно составляются подобные документы. В графе "Источники финансирования" обычно пишется: "Госбюджет и инвестиции". Но сколько конкретно будет привлечено средств из госказны, где будут найдены инвесторы - об этих "пустяках" даже в таких важных документах ни слова.

В 1994 году в Кыргызстане побывали израильские бизнесмены, которые предложили нашему правительству настоятельно подумать о внедрении капельного орошения полей. Но наш тогдашний вице–премьер–министр, курирующий аграрную отрасль, только мило улыбнулся им в ответ и заявил, что в Кыргызстане поливной воды с избытком хватит на ближайшие 100 лет.

Прошло всего несколько лет, и стало ясно, насколько были правы израильские предприниматели. Только в начале 2000 годов у нас стали появляться установки капельного орошения. Однако и сейчас это дело идет со скрипом. В стране, как известно, зарегистрировано 360 тысяч фермеров, а агрегаты по капельному орошению, по данным прошлого года, имелись только у 1200 земледельцев. И поливалось всего лишь 2,5 тысячи гектаров из имеющихся 800 тысяч га орошаемой пашни. Не велик прогресс, одним словом.

По идее такие остро необходимые установки должны предоставляться фермерам на лизинговых условиях вместе с длинными и льготными кредитами. Но почему–то к агрегатам по капельному орошению не только у чиновников, но и самих крестьян (если честно) отношение было весьма скептическое. Может быть, наступившая суперзасуха заставит их подумать. Ведь капельный полив позволяет сэкономить до трети всей поливной воды.

По идее еще в 90–х годах нужно было полностью реконструировать всю мелиоративную сеть республики. Кое–какие, скажем так, реставрационные работы были проведены. Так, за счет зарубежных грантов и кредитов удалось привести в порядок 5 тысяч 874 километра межхозяйственных каналов. А вот с возведением внутрихозяйственных оросительных систем дела пошли из рук вон плохо.

В середине 90–х годов по настоятельным рекомендациям зарубежных кураторов в республике стали создаваться общественные организации - ассоциации водопользователей. Сейчас их - 470. Руководители ассоциаций должны по идее обеспечивать крестьян поливной водой, собирать деньги за предоставленные услуги, то есть определять очередность поливов, проводить очистительные работы оросительных каналов и арыков. Но проблема в том, что многие ассоциации, несмотря на то, что собирают с крестьян деньги за поливы, не ремонтируют лотки и не устанавливают новые. Причина тому банальна: фермеры платят за один кубометр воды всего лишь три тыйына. Полученных денег не хватает даже на очистку арыков, не говоря уже о каких–либо капитальных строительных работах. В принципе ассоциации могли бы брать кредиты, но кто даст деньги бедным общественным организациям? А вот поручителей, гарантов у ассоциаций водопользователей нет. Могли бы ими стать айыл окмоту, более того, именно этот вопрос даже прорабатывался одно время в правительстве, но так и повис в воздухе.

Ситуацию осложняет и огромное количество мелких крестьянских наделов. Ко многим из них даже арыки сложно прорыть. Поэтому много воды расходуется впустую. И как решить эту проблему, никто не знает.

В советское время в каждом районе действовали бассейны суточного и декадного регулирования воды. Это были крайне необходимые объекты. Дело в том, что ледники начинают таять действительно только в июле, а поливы крестьянам нужно проводить уже в конце мая. В бассейны стекала талая, дождевая вода. Этого объема живительной влаги вполне хватало для проведения вегетационных поливов. В лихие 90–е почти все бассейны были разрушены, а некоторые из них ушлые сельчане приватизировали и превратили в пруды для выращивания рыбы. Для возведения новых бассейнов в республике требуется по крайней мере 10 миллиардов сомов. Но таких денег, понятное дело, в казне нет.

Вот такова ситуация в мелиоративной отрасли страны. Мало того что воды в нынешнем году катастрофически не хватает, так еще сделано все возможное для разрушения старой поливной сети, а новую, конечно, не создали. Сейчас пожинаем горькие плоды своей бесхозяйственности.

Так неужели нет выхода из сложившейся ситуации? Есть, оказывается! Не кардинальный, но все–таки весьма эффективный. Вот что предложил директор Государственного агентства по водным ресурсам Минсельхоза Алмазбек Сокеев. Он намерен с помощью зарубежных грантодателей и кредиторов пробурить в Чуйской области 100 скважин. "Из одной скважины, - доказывал он недавно в правительстве, - можно получать от 30 до 50 литров воды в секунду. Каждая такая установка обойдется в 2 миллиона сомов". Над этим проектом господина Сокеева действительно стоит задуматься. Похоже, других вариантов по своевременному орошению фермерских наделов в стране пока нет.

Корреспондент "Вечернего Бишкека" на том митинге взял несколько интервью у участниках акций.

Ырысбек Рыскулов, Иссык–Атинский район: "Моя кукуруза из–за нехватки воды резко остановилась в росте. Скоро совсем погибнет. Чем буду кормить зимой семью? Один останется выход: бегать тачечником на Ошском базаре!".

Максат Тентимишев, Аламудунский район: "Пусть власти нам скажут, почему в БЧК воды - через край, а она протекает мимо нас в Казахстан. Разве это справедливо?".

Мадина ФаЯзова, Московский район: "Из–за нехватки живительной влаги сильно подорожали корма. Раньше тюк сена стоил 150 сомов, а сейчас - 220–230. Властям нужно срочно разобраться с этим вопросом. В противном случае будем вынуждены зарезать весь скот".