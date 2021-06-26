ТРК "Пирамида" заключил Меморандум о сотрудничестве с "Казахстаном"

Кыргызстанская телерадиокомпания "Пирамида" продолжает расширять сотрудничество с рядом известных телерадиокорпораций. Так, 24 июня 2021 года, в столице Казахстана Нур-Султане гендиректор ОсОО "Медиа Холдинг Пирамида" Дооронбек Адаханов подписал Меморандум о сотрудничестве с республиканской телерадиокорпорацией "Казахстан", от имени которой документ подписала Председатель Правления АО "РТРK "Қазақстан" Ляззат Тансыбай.

Также в этот день глава телерадиокомпания "Пирамида" Дооронбек Адаханов подписал аналогичный Меморандум о сотрудничестве с государственным агентством "Хабар".

Отметим, данные мероприятия прошли в рамках ознакомительной поездки делегации из Кыргызстана в Нур-Султан, в которой были посещены ряд государственных средств массовой информации Республики Казахстан.