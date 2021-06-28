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Определились полуфиналисты Кубка Кыргызстана по футболу

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- Вячеслав Аникин
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Завершились матчи 1/4 розыгрыша Кубка Кыргызстана по футболу. Один из лидеров чемпионата страны - бишкекская "Алга" с большим трудом смогла вырвать победу у аутсайдера первенства - "Кара-Балты" одноименного города со счетом 3:2. Что примечательно, первый гол в этой встрече забил алгинец Аливера Олувасен, но полузащитник "Кара-Балты" Станислав Геращенко смог быстро восстановить равновесие в матче - 1:1. Затем обе команды начали осторожничать, больше внимания уделять обороне и в результате зрелищность игры сошла почти на нет. Ничего не изменилось на поле и во втором тайме.

А вот дополнительные два тайма по 15 каждый решили исход поединка. Игроки обеих команд, поняв, что спящий футбол им успеха не принесет, начали быстрее передвигаться по полю, создавать атаки и это принесло результаты. Сначала гол забил игрок команды "Алга" Чингиз Идрисов, затем отличился его одноклубник Аливера Олувасен. Но игроки "Кара-Балты" не думали сдаваться. Жениш Куренкеев забил второй гол в ворота бишкекчан на последней минуте. Могли карабалтинцы забить и третий мяч, но времени для этого им уже не хватило. Вот что значит поздно проснуться в ответственной игре!

Поединок в Оше между местными клубами "Алай" и "Каганат" также особой зрелищностью не отличался. Победил "Алай" со счетом 1:0. Больше всего с жеребьевкой повезло кочкоратинскому "Нефтчи". Ему в четвертьфинале розыгрыша Кубка противостоял клуб первой лиги "Каганат-2". В результате, нефтянники без особых проблем вколотили в ворота соперника три гола, а в свои пропустили только один.

Суперклассико состоялось 26 июня в Бишкеке на стадионе имени Долена Омурзакова, в котором чемпион страны столичный "Дордой" принимал кантскую "Абдыш-Ату". У кантовчан мотивации победить в этом матче было с избытком. Дело в том, что на прошлой неделе в рам ках национального чемпионата страны футболисты "Абдыш-Аты" на своем поле уступили дордоевцам со счетом 1:2 и поэтому они мечтали взять реванш у заклятого соперника в розыгрыше Кубка.

Уже на пятой минуте матча абдышатинцы забили гол, но не долго звучала их музыка и в тот день. Через пять минут (наверно, от волнения) они забили гол в свои ворота. Далее темп матча спал, игроки обеих команд возили мяч преимущественно в центре поля. Не изменилась ситуация и в начале второго тайма. Иногда складывалось такое впечатление, что футболисты забывали где находятся ворота соперников. Первым "проснулся" в этом матче атакующий полузащитник "Дордоя" Турсунали Рустамов. Он пробил метров с 20 в дальний угол ворот кантовчан, но их голкипер Калыс Акималиев продемонстрировал образец вратарского искусства, отбив почти не берущийся мяч.

А через пять минут упорный Турсунали Рустамов добился своего. После навесной передачи мяча с правого фланга этот хавбек головой элегантно, но сильно пробил по воротам "Абдыш-Аты". Удар оказался результативным - 2:1 в пользу "Дордоя", а еще через пять минут нападающий Абай Боколеев сильно и точно пробил по воротам кантской дружины и Калыс Акималиев был вынужден в этом эпизоде расписаться в собственном бессилии. Итог матча - 3:1 в пользу "Дордоя".

Таким образом, в полуфинал розыгрыша Кубка Кыргызстана вышли "Алай" (Ош), "Нефтчи" (Кочкор-Ата), "Алга" и "Дордой" (все -Бишкек). Когда состоятся полуфинальные поединки и финал сказать сложно. Пандемия начала опять, как и в прошлом году, вносить коррективы в расписание футбольных турниров. Даже матч между "Дордоем" и "Абдыш-Атой" прошел без зрителей. Что будет дальше - предсказать практически невозможно.


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URL: https://www.vb.kg/402735
Теги:
футбол, Кыргызстан
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