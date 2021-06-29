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Фильм "Мунабия" получил Гран-при ECG Film Festival в Лондоне

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- Анастасия Карелина
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Полнометражный игровой фильм Таалайбека Кулмендеева "Мунабия" удостоен Гран-при кинофестиваля, организованного Евразийской творческой гильдией (Eurasian Creative Guild) в Лондоне.

Картина была снята по мотивам одноименной повести народного писателя Кыргызской Республики Казата Акматова. Фильм является совместным детищем Shaboto Film Group, Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева и студии "Айтыш-фильм".

Мировая премьера картины состоялась в 2017 году на МКФ в Бусане. Затем в 2018-м фильм был участником XXVII Открытого кинофестиваля "Киношок", где завоевал Гран-при и приз за лучший сценарий. "Мунабия" также была номинирована на премию "Ника", как "Лучший фильм стран СНГ, Грузии и Балтии" 2019 года.

В своей ленте Таалайбек Кулмендеев показывает зрителям образ мудрой, независимой женщины, на долю которой выпадает много испытаний. Вообще "Мунабия" - это история любви кыргызских Ромео и Джульетты. Только герои ее находятся уже в почтенном возрасте.


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URL: https://www.vb.kg/402794
Теги:
Великобритания, кино, награда, фестиваль
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