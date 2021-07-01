Вновь про морковь, и не только

Подскочившие цены на морковь напрямую связаны с весенними заморозками, - сообщила на этой неделе журналистам заведующая отделом анализа конкурентной среды и взаимодействия с Евразийской экономической комиссией Госантимонополии Кыргызстана Лариса Шустикова. Ранние заморозки отодвинули посев этой овощной культуры на 25 дней. Следовательно, в настоящее время ощущается нехватка моркови на наших рынках, потому ее стоимость резко возросла.

Ей вторит начальник управления агропродовольственных цепочек добавленной стоимости Министерства сельского хозяйства Акимбек Бектеналиев. Он даже называет конкретную дату - цены на морковь упадут к 15–16 июля. Забавно читать эти откровения чиновников. Дескать, власти в сложившейся ситуации не при чем. Мы находимся в зависимости от капризов Небесной канцелярии. А кыргызстанцам стоит немного потерпеть, и цены придут в норму.

Более того, Лариса Шустикова и Акимбек Бектеналиев заявили, что ситуация с ценами на морковь не такая уж и тяжелая. Вот, к примеру, в Казахстане этот полезный корнеплод на данный момент стоит (в переводе на нашу валюту) 160 сомов, а в России 125 сомов. Но зачем же так беззастенчиво... лукавить. Средний уровень зарплаты в соседней стране на 30 процентов выше, чем у нас, а зарплаты российских бюджетников с доходами кыргызстанских врачей и докторов даже кощунственно сравнивать. Поэтому высокие цены на морковь по кошелькам россиян и казахстанцев не сильно ударили, а вот для наших граждан такое ценовое безобразие стало настоящим шоком.

На скандале с ростом цен на морковь пытаются нажить дурно пахнущий капитал и некоторые наши политические деятели. Так, на прошлой неделе депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Райымкулов обвинил дунган, выращивающих овощи, в искусственном завышении цен на этот продукт. Остудить горячую голову народного депутата пришлось президенту Садыру Жапарову. Глава государства порекомендовал ему быть корректным в высказываниях по национальному вопросу. Ведь только в тесном союзе с представителями всех национальностей, подчеркнул президент, мы сможем построить сильное во всех отношениях государство.

Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, подобные ценовые коллизии будут продолжаться бесконечно. Сегодня подпрыгнула цена моркови, завтра лук будет продаваться по космическим ценам, послезавтра - капуста. Почти каждый год кыргызстанцев шокирует своими ценами картошка. Она то опускается до 15–20 сомов, то взлетает до 50–60. Такие "качели" развитыми рыночными отношениями не назовешь. По существу это настоящая анархия.

Досадно, что на встрече с журналистами Лариса Шустикова и Акимбек Бектеналиев ни слова не сказали о необходимости формирования госзаказа практически на все основные виды продовольствия. А ведь он необходим для ограждения кыргызстанцев от таких вот ценовых шоков.

Кажется, это первым понял президент Жапаров. В ходе недавней рабочей поездки в Нарынскую область он сообщил местным жителям о строительстве в Ат–Башынском районе мощного торгово–логистического центра, в котором бы могло храниться до нового урожая выращенное тамошними фермерами продовольствие.

Кроме того, в Ала–Букинском районе Джалал–Абадской области уже возводится подобный объект. Его масштаб - 20 гектаров - действительно впечатляет. В скором времени дехкане юга республики не будут испытывать проблем в хранении своего урожая. И это здорово. Теперь пришла пора подумать о строительстве таких же объектов и в других регионах страны.

Но возведение торгово–логистических центров - полдела. Необходимо заинтересовать крестьян в первую очередь производить продовольствие для внутреннего потребления. И путь здесь может быть только один: госзаказ! Если хочет фермер поставлять свою продукцию на отечественные рынки, государство заключает с ним соответствующий договор, а затем предоставляет ему режим наибольшего благоприятствования в виде дотаций и других всевозможных преференций. А если желает кормить чужого дядю, пусть тогда решает свои производственные проблемы самостоятельно. Между прочим, во многих странах идут именно по такому пути. И не безуспешно! Мы же предпочитаем дикий рынок, страдаем от этого, но выводов не делаем.