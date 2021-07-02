"Бабек ЛТД" против экс-депутата ЖК КР Малиева:Очередной суд, очередное дело

Затянувшаяся судебная тяжба касается долевой собственности в многоэтажном жилом доме, расположенном по адресу Чокморова, 164.

Как рассказал корреспонденту VB.KG адвокат фирмы "Бабек ЛТД" Ильгиз Насиров, весной прошлого года Межрайонный суд Бишкека вынес решение по исковому заявлению ОсОО "Бабек ЛТД" к ИП Малиеву о разделе общедолевой собственности в сданном в эксплуатацию в январе 2020 года многоэтажном доме. Решение суда было вынесено на основании договоренности, которую стороны закрепили в договоре о совместной деятельности. Однако, когда дом был построен, Малиев (экс-депутат Жогорку Кенеша) на компромисс не шел, и пытался оспорить каждое решение суда, вынесенное на законных основаниях по искам "Бабек ЛТД".

Однако и высшая инстанция – Верховный суд, куда обратился Малиев, оставила в силе решение Межрайонного суда. Оно вступило в законную силу, но пару месяцев назад Малиеву каким-то виртуозным образом удалось отменить решение Верховного суда в Первомайском районном суде Бишкека. Заседание, к слову, прошло в отсутствие представителей "Бабек ЛТД".

В связи с чем ОсОО "Бабек ЛТД" подало частную жалобу в БГС, в которой просит отменить определение Первомайского райсуда, отказать Малиеву в его заявление и оставить в силе решение Межрайонного суда. Вчера представитель Малиева Кемелов в ходе судебного заседания заявил отвод одному из членов судейской коллегии. Чем не понравился судья Малиеву остаётся только гадать, так как представитель экс-депутата свои претензии фактами не подтвердил. В связи с чем суд отказал в его удовлетворении. Следующее рассмотрение дела назначено на 12 июля.

По данным адвоката "Бабек ЛТД", в отношении Малиева Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями еще в конце 2019 года было зарегистрировано досудебное производство по статье "Принуждение к совершению сделки". Помимо этого, в ходе следственных действий в 2020-м выявились факты, подтверждающие, что Малиев незаконно присвоил средства дольщиков в особо крупном размере – 1 млн. 247 тысяч долларов. Также, не дожидаясь сдачи здания в эксплуатацию, экс-депутат сдал в аренду помещения первого этажа, которые принадлежат фирме "Бабек".