Тротуары Бишкека. Проезжая часть хорошая, пешеходные дорожки – ужас

"Вечерний Бишкек" продолжает серию публикаций о состоянии бишкекских тротуаров. На этот раз вниманию читателей предлагаются центральные магистрали с хорошим асфальтовым покрытием на самой проезжей части и с отвратительным состоянием инфраструктуры для пешеходов. Список составлен на основании жалоб от жителей столицы.

С каждым годом количество дорог, где проведена реконструкция, увеличивается. Это позволяет автомобилистам использовать различные маршруты, чтобы доехать из точки А в точку Б. Но, к сожалению, не в каждом случае приводятся в порядок тротуары. Например, муниципальные власти основную часть средств направляют именно на проезжую часть. А потому предприятие "Бишкекасфальтсервис" занимается пешеходными дорожками в значительно меньше степени.

Кроме того, не все проекты, реализуемые за счет средств соседнего Китая, предполагают полное обновление всей придорожной инфраструктуры. Были и такие, где реконструкции подверглись исключительно сами дороги.

В результате возник такой парадокс, что магистрали выглядят значительно лучше, чем тротуары. И в их числе огромное количество именно центральных дорожных артерий, вдоль которых передвигается большое число пешеходов.

Наш сегодняшний список начинается с улицы Элебесова. Здесь дорожки для горожан не просто в плохом состоянии, местами они вообще отсутствуют. То ли заборы частных домов вышли за красную линию, то ли заезды во дворы уничтожили тротуары, то ли они окончательно разрушились и просто исчезли, а может и все сразу. Но факт остается фактом – дорога есть, пешеходной дорожки нет.

На проспекте Жибек Жолу формально тротуары существуют. Но их состояние вызывает очень много вопросов к столичным властям. В случае с Элебесова еще можно с натяжкой оправдаться, что там не так много пешеходов. Хотя отговорка не выдержит серьезной критики. А в случае с проспектом такое точно не пройдет, ибо людей по ней ходит предостаточно.

Описать состояние инфраструктуры здесь довольно тяжело – местами грунт и камни, местами толстый слой пыли, местами творчество различных коммерческих объектов, которые укладывали брусчатку у своих входов, и так далее. В целом, вид нелицеприятный. А главное – очень неудобно, а местами и тяжело, ходить.

Улица Льва Толстого тоже оживленная в плане пешеходного движения, но и ей не повезло с тротуарами. Здесь все точно также, как и в предыдущих случаях. Разве что порой прямо посреди дорожки растут огромные деревья, которые корнями подняли весь асфальт. Их ни в коем случае нельзя убирать. Но вот расширить в таких местах тротуар, да обновить покрытие – просто необходимо.

На Гагарина западнее пересечения с Тимура Фрунзе пешеходной инфраструктуры не было отродясь. И это при наличии довольно-таки неплохой проезжей части, разделенной газоном. Люди здесь все время ходили по протоптанным ими же тропинкам.

- Но это возможно только в сухую погоду, - рассказали местные жители, обратившиеся в нашу редакцию с письмом. – Когда начинаются дожди, то образуется такая грязь, что приходиться ходить по проезжей части. А ведь это очень опасно.

Небольшой клочок тротуара есть только в районе одного из супермаркетов. Но при отсутствии продолжений в обе стороны, его наличие полностью бессмысленно.

Благо, в настоящий момент ведется реконструкция самой дорожной артерии, а вместе с ним строители соорудят и пешеходную дорожку. С южной стороны под нее уже расчищают место.

Не может похвастать хорошей инфраструктурой и улица Ахунбаева. Буераки здесь точно такие же, как и на всех перечисленных магистралях. И даже брусчатка, которую когда-то выложили в районе Политехнического института, уже сильно раскрошилась. И это притом, что вдоль магистрали расположено множество общественных объектов – профессиональные и высшие учебные заведения, медицинские учреждения, парки и крупные магазины.

Ну а завершает повествование улица Юнусалиева. В прошлых публикациях мы уже указывали ее, но только в той части, которая проходит вдоль южных микрорайонов. Однако с пешеходными дорожками на бывшей Карла Маркса беда на всем ее протяжении. И ниже пересечения с улицей Ахунбаева они ничуть не лучше, чем выше.

У властей столицы все никак не дойдут руки до их ремонта. Поэтому только и остается молиться на Китай, который выделяет гранты для приведения в порядок бишкекской инфраструктуры. Иначе страшно представить вид города.