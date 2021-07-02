Южная Корея заинтересована в увеличении поставок кыргызского текстиля

Южная Корея позитивно оценивает квалификацию кыргызских специалистов в области швейного производства, а простые жители страны заинтересованы в том, чтобы объемы поставок кыргызской продукции на местный рынок увеличились. Об этом сообщает посольство Кыргызской Республики в Республике Корея.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Корея Динара Кемелова встретилась с директором компании HESED госпожой Мун Кён Ми и главой NAG GROUP Г. Надырбековой. В ходе беседы Мун Кён Ми сообщила о том, что с этого года женская одежда из Кыргызстана импортируется в Южную Корею. Она также позитивно оценила квалификацию кыргызских специалистов в области швейного производства, подчеркнула, что корейские потребители проявляют к продукции из Кыргызстана большой интерес, а также сообщила о планах увеличения объема ее поставок на корейский рынок.

Посол Кыргызской Республики Динара Кемелова в свою очередь сообщила, что текстильная отрасль в Кыргызстане в последние годы развивается динамично. Кыргызские предприятия поставляют продукцию не только в соседние страны, но и на рынок ЕАЭС и Европейского Союза. Посол информировала собеседниц и об инвестиционном климате в Кыргызской Республике.

В ходе встречи была достигнута договоренность об активном продолжении сотрудничества.