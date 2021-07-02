"О!Касса" – подключите ККМ-онлайн сейчас и пользуйтесь всё лето БЕСПЛАТНО!

Все предприниматели уже знают, что с 1 июля бизнес Кыргызстана обязан перейти на ККМ-онлайн, которая будет передавать данные с кассы в налоговую службу в режиме реального времени.

Бизнесмены, которые решили освоить инновационный сервис заранее, уже пользуются простым и понятным приложение "О!Касса" Мобильного оператора О!. Оно полностью соответствует всем требованиям ГНС и постоянно совершенствуется с учётом пожеланий пользователей.

Подключиться и пользоваться сервисом можно совершенно бесплатно вплоть до 31 августа 2021 года.

Всё, что нужно предпринимателю сейчас – это:

1) Заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД) ОсОО "НУР Телеком" в любом магазине O!Store. Весь перечень документов вы найдёте на сайте: https://o.kg/ru/korporativnym-klientam/ofd/ofd/.

2) Скачать онлайн-кассу "О!Касса" для Android или iOS на смартфон или открыть на ноутбуке или обычном компьютере по ссылке: https://ofd.o.kg/kassa/login/.

Плюсы приложения "О!Касса":