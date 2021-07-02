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"О!Касса" – подключите ККМ-онлайн сейчас и пользуйтесь всё лето БЕСПЛАТНО!

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Все предприниматели уже знают, что с 1 июля бизнес Кыргызстана обязан перейти на ККМ-онлайн, которая будет передавать данные с кассы в налоговую службу в режиме реального времени.

Бизнесмены, которые решили освоить инновационный сервис заранее, уже пользуются простым и понятным приложение "О!Касса" Мобильного оператора О!. Оно полностью соответствует всем требованиям ГНС и постоянно совершенствуется с учётом пожеланий пользователей.

Подключиться и пользоваться сервисом можно совершенно бесплатно вплоть до 31 августа 2021 года.

Всё, что нужно предпринимателю сейчас – это:

1) Заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД) ОсОО "НУР Телеком" в любом магазине O!Store. Весь перечень документов вы найдёте на сайте: https://o.kg/ru/korporativnym-klientam/ofd/ofd/.

2) Скачать онлайн-кассу "О!Касса" для Android или iOS на смартфон или открыть на ноутбуке или обычном компьютере по ссылке: https://ofd.o.kg/kassa/login/.

Плюсы приложения "О!Касса":

  1. Быстрота: Оперативная передача в ГНС сведений, полученных через ККМ;
  2. Надёжность: Обеспечение сохранности данных;
  3. Прозрачность: вы видите подробную статистику по продажам, товарам, сменам и кассирам;
  4. Мобильность: вы можете управлять продажами со смартфона из любой точки мира, контролировать работу сотрудников, продажи, время открытия и закрытия смены, деньги в кассе, возвраты и другую информацию;
  5. Удобство: электронный чек можно выслать клиенту на почту, в любой мессенджер, а при необходимости распечатать на мобильном принтере;
  6. БОНУС! Бесплатное обслуживание до 31 августа 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/402992
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