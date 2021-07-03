Почетные медали "Жена офицера" вручили верным подругам милиционеров

В Министерстве внутренних дел супругам офицеров милиции вручили почетные медали "Жена офицера". Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Награждал прекрасных дам председатель Совета ветеранов МВД, полковник милиции в отставке Султан Жоошбаев. Торжественная церемония состоялась в здании музея МВД Кыргызской Республики.

Султан Жоошбаев рассказал об истории создания медали, о том, что символизирует каждый цвет. Сама медаль - знак глубокого уважения и признания огромной роли жен офицеров, которые на протяжении всего срока службы их супругов в милиции являются для них надежной опорой, обеспечивают крепкий тыл, благополучие и хранят семейный очаг, оставаясь преданными и терпеливыми в самых трудных жизненных ситуациях.

Награды ведомства получили три наших соотечественницы. Медали "Жена офицера" вручили супругам сотрудников МВД: Калбубу Батырбековой, Атыргуль Буудайбековой и Асель Айталиевой.

"Спасибо вам всем за то, что в самые нелегкие времена были для своих избранников любимой женщиной, надежным другом и опорой. Вместе вы прошли все трудности, оставаясь искренними и открытыми. Вы достойны этой награды", - подчеркнул полковник милиции в отставке Султан Жоошбаев.