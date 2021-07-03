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Ушел из жизни видный ученый Ташманбет Кененсариев. Некролог

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- Анастасия Карелина
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На 72 году ушел из жизни видный ученый, заведующий отделом Национальной академии "Манас" и Ч. Айтматова, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель образования Кыргызской Республики, кавалер медали "Даңк" Ташманбет Кененсариев.

Некролог

Кыргызский народ понес тяжелую утрату. На 72-м году из жизни ушел видный ученый, заведующий отделом Национальной академии "Манас" и Ч. Айтматова, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель образования Кыргызской Республики, кавалер медали "Даңк" Ташманбет Кененсариев.

Ташманбет Кененсариев родился 5 сентября 1949 года в селе Кара-Суу Аксыйского района Джалал-Абадской области. В 1968 году окончил Джалал-Абадское педагогическое училище, а в 1978 году - исторический факультет Киргизского государственного университета. В 1978-1979 годы стажировался в МГУ имени М. Ломоносова, после чего некоторое время работал преподавателем КГУ. В 1981-1983 годы обучался в аспирантуре МГУ, которую закончил защитой кандидатской диссертации.

Кененсариев Ташманбет в 1983-1984 годы работал преподавателем в КГУ, в 1985-1987 годы - в ОшПИ, в 1987-1989 годы заведовал историческим отделом данного учебного заведения. В 1989-1993 годы руководил факультетом истории и правоведения, в 1999-2003 годы был проректором, а затем первым проректором Ошского государственного университета. Кененсариев внес большой вклад в становление и развитие ОшГУ, где занимал ответственные посты более двадцати лет.

В 1998 году Ташманбет Кененсариев защитил докторскую диссертацию, в 1999 году стал профессором. В своей докторской диссертации он по-новому раскрыл и интерпретировал сущность и историю Кокандского ханства.

В 2006-2007 годы Кененсариев работал директором Института стратегических исследований при Президенте Кыргызской Республики, проректором Кыргызско-Русского Славянского университета имени Бориса Ельцина, в 2008-2010 годы - ректором Джалал-Абадского государственного университета, в 2010-2013 годы – первым проректором Дипломатической академии, в 2014-2019 годы - профессором института Манасоведения КГУ имени И. Арабаева.

Со дня основания Национальной академии "Манас" и Ч. Айтматова Ташманбет Кененсариев заведовал отделом Манасоведения, внеся ощутимый вклад в становление и развитие Академии. На кыргызском, русском, узбекском, турецком, английском, иранском, китайском, немецком, и польском языках опубликованы его 17 монографий, 3 учебника, 18 методических пособий и более 350 научных статьей. Под руководством Кененсариева защищены около 20 кандидатских диссертаций.

Труды Кенесариева высоко оценены государством и мировым научным сообществом. Он являлся "Заслуженным деятелем образования КР", почетным профессором ряда вузов, академиком народной Академии Центральной Азии. В 2005 году международным биографическим центром Великобритании ему присвоено звание "Лучший педагог 2005 года", также он был награжден медалью "Даңк".

Имя видного ученого и организатора, незабвенного педагога, человека с исключительными способностями, хорошего товарища и наставника навсегда сохранится в наших сердцах.

С глубоким прискорбием выражаем свои соболезнования семье и близким покойного и разделяем их боль и утрату.

С. Н. Жапаров, Т. Т. Мамытов, У. А. Марипов, Н. Ж. Бакирова, Р. И. Отунбаева, С. Ш. Жээнбеков, С. С. Касмамбетов, Ч. А. Абыкеев, А. К. Касымалиева, Н. О. Сыдыгалиев, О. М Бакиров, Ж. К. Турускулов, М. К. Алимбеков, Б. Э. Торобаев, А. Т. Сулайманов, Ш. И. Абдылдаев, Г. С. Молдобекова, Ж. К. Бакашова, А. К. Койчиев, Б. Д. Купешов, К. О. Иманалиев, К. Б. Базарбаев, Б. Ж . Кудайбергенов, Т. Т. Тургуналиев, А. Т. Сыргабаев, М. С. Джуматаев, В. М. Плоских, А. А. Асанканов, Т. А. Абдырахманов, Э. Ж. Маанаев, Т. К. Чороев, К. С. Молдокасымов, С. Т. Кайыпов, А. М. Алымбаев, З. Б. Сыдыков и другие.


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Теги:
образование, некролог
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