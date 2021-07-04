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Спектакль актрисы из Кыргызстана - в программе фестиваля "Островский-FEST"

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- Анастасия Карелина
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Моноспектакль актрисы Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова Ирины Сурковой "Есть музыка над нами" включен в программу III Международного фестиваля камерных театральных форм "Островский-FEST". Культурное событие состоится в Кинешемском драматическом театре имени А. Н. Островского.

Фестиваль в городе Кинешма Ивановской области России в этом году соберет гостей и участников из России, Беларуси, Украины, Армении, Норвегии, Ирана, Косово и Кыргызстана. Нашу республику на этом празднике театра представит Ирина Суркова со своим литературным моноспектаклем "Есть музыка над нами", созданным по стихам и прозе Осипа Мандельштама. На Малой сцене Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова это представление идет с ноября 2017 года.

Организуют "Островский-FEST": правительство Ивановской области, Департамент культуры и туризма Ивановской области, администрация городского округа Кинешма и Кинешемский драматический театр имени А. Н. Островского. Смотр пройдет с 9 по 15 августа.

Торжественное открытие фестиваля состоится 9 августа на Большой сцене театра в Кенешме. Вниманию публики будет представлен психологический детектив "Апология абсурда" по поэме Иосифа Бродского. Ирина Суркова должна сыграть свой моноспектакль на Малой сцене в последний день фестиваля 15 августа. Тогда же публика увидит и спектакль почетного гостя смотра – народного артиста России Сергея Безрукова "И жизни, и театр, и кино".

"Впервые я практически не прилагала никаких усилий для того, чтобы попасть на какой-то фестиваль. Приглашение поступило благодаря моему участию с этим спектаклем в другом российском смотре "Москва – город мира". Фестиваль в Кинешме проходит целую неделю. Организаторы приглашают участников не на один-два дня, а на все время фестиваля. Это очень радует. Но самое главное, что, наконец, появилась возможность сыграть спектакль не в режиме онлайн, а встретиться со зрителями и коллегами в театре", - пояснила корреспонденту VB.KG Ирина Суркова.


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URL: https://www.vb.kg/403042
Теги:
Россия, театр, фестиваль, Кыргызстан
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