Стартовал марафон "Читающая семья: читаем вместе на кыргызском языке"

Стартовал литературный марафон "Читающая семья: читаем вместе на кыргызском языке". Принять участие в виртуальной литературной акции могут дети и подростки от 7 до 14 лет, их родители и близкие родственники. Об этом сообщает Национальная библиотека Кыргызской Республики имени Алыкула Осмонова.

Марафон, задача которого – повышение уровня читательской активности детей и подростков, сохранение и развитие кыргызского языка, а также духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и приобщение их к традициям национальной культуры через чтение, уже начался. Продлится он до 5 сентября.

Желающим показать себя организаторы предлагают снять видеоролик, и выслать его на один из электронных адресов Национальной библиотеки Кыргызской Республики: library@nlkr.gov.kg или okt@nlkr.gov.kg с темой "Марафон чтения – 2021". Участникам нужно записать на видео, как они читают отрывок из книги на кыргызском языке. Необходимо также прикрепить справку об участнике, где будут указаны его имя, фамилия, возраст, адрес проживания, а также название произведения, отрывок из которого звучал, и его автора.

Оформлены работы должны быть следующим образом. Рекомендованный формат видеоролика - MPEG4. Видео - горизонтальное! Продолжительность ролика - от минуты до двух с половиной. Приветствуется использование участниками национальных костюмов, атрибутов национальной культуры. А также размещение видео в социальных сетях с использованием хештегов: #марафон чтения #читаем вместе на кыргызском.

Видеоролики, соответствующие всем требованиям, будут размещены на Youtube-канале организатора марафона - Национальной библиотеки.

Дополнительную информацию о марафоне можно найти в Интернете на официальном сайте Национальной библиотеки КР имени Алыкула Осмонова www.nlkr.gov.kg, а также на ее страницах в социальных сетях.

Итоги литературного марафона подведут 23 сентября в День государственного языка и разместят на сайте Национальной библиотеки КР, в Instagram и Facebook. Все участники марафона получат дипломы. Особо значимые работы отметят призами.