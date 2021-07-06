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133 свободных койко-места есть в настоящий момент для больных коронавирусом

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- Анастасия Карелина
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133 свободных койко-места для больных коронавирусом есть в настоящее время. Информацию на 14 часов 6 июля распространил Штаб КР по COVID-19.

Свободные места есть в следующих медицинских учреждениях:

Национальный хирургический центр - 0;

Республиканская клиническая инфекционная больница - 0;

Клинический родильный дом № 2 - 27 мест;

Городская клиническая больница № 1 - 0;

Городская клиническая больница № 6 - 2 места;

Национальный центр кардиологии и терапии - 0;

Чуйская областная объединенная больница - 0;

Национальный госпиталь: ИОВ - 0;

Национальный центр онкологии и гематологии - 1 место;

Национальный госпиталь: Урологический корпус - 0;

Национальный госпиталь: Мобильный госпиталь - 0;

Республиканский центр наркологии - 31 место;

Национальный центр физиатрии - 0;

Военный госпиталь - 1 место;

Институт курортологии и восстановительного лечения - 38 мест;

Национальный госпиталь: Терапия - 0;

Кыргызский национальный военный лицей имени Даира Асанова - 26 мест.


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URL: https://www.vb.kg/403136
Теги:
эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус, COVID-19
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