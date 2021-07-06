133 свободных койко-места есть в настоящий момент для больных коронавирусом

133 свободных койко-места для больных коронавирусом есть в настоящее время. Информацию на 14 часов 6 июля распространил Штаб КР по COVID-19.
Свободные места есть в следующих медицинских учреждениях:
Национальный хирургический центр - 0;
Республиканская клиническая инфекционная больница - 0;
Клинический родильный дом № 2 - 27 мест;
Городская клиническая больница № 1 - 0;
Городская клиническая больница № 6 - 2 места;
Национальный центр кардиологии и терапии - 0;
Чуйская областная объединенная больница - 0;
Национальный госпиталь: ИОВ - 0;
Национальный центр онкологии и гематологии - 1 место;
Национальный госпиталь: Урологический корпус - 0;
Национальный госпиталь: Мобильный госпиталь - 0;
Республиканский центр наркологии - 31 место;
Национальный центр физиатрии - 0;
Военный госпиталь - 1 место;
Институт курортологии и восстановительного лечения - 38 мест;
Национальный госпиталь: Терапия - 0;
Кыргызский национальный военный лицей имени Даира Асанова - 26 мест.