Кинематографисты Кыргызстана и Узбекистана подписали дорожную карту

Глава Департамента кинематографии Кыргызской Республики Мукталы Бектеналиев и первый заместитель генерального директора Национального Агентства "Узбеккино" Шухрат Ризаев встретились в Андижане и подписали дорожную карту.

Кинематографисты двух стран договорились о дальнейшем сотрудничестве и уже выработали план совместных мероприятий. Об этом сообщает Департамент кинематографии КР при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.

Речь о необходимости проведения совместных мероприятий в области культуры и искусства шла еще во время визита президента Садыра Жапарова в Узбекистан и встречи с президентом Шавкатом Мирзиёевым. Кинематографисты двух дружественных государств всегда ратовали за сотрудничество, и сразу же начали обсуждать будущие интересные проекты.

Как рассказал корреспонденту VB.KG директор Департамента кинематографии Кыргызской Республики Мукталы Бектеналиев, они провели несколько видеоконференций с главой Национального Агентства "Узбеккино" Фирдавсом Абдухаликовым. Говорили о совместном кинопроизводстве, Днях кино Узбекистана в Кыргызской Республике, и Днях кино Кыргызстана в Республике Узбекистан, проведении кинофестивалей, в которых принимали бы участие кинематографисты двух государств, а также об организации мастер-классов для молодых кинематографистов.

Для встречи в формате офлайн стороны выбрали узбекский город Андижан, эпидемиологическая ситуация в котором на данный момент оказалась значительно лучше по сравнению с Бишкеком и Ташкентом. Кыргызские и узбекские кинематографисты обговорили все вопросы на круглом столе и подписали так называемую дорожную карту.

Мукталы Бектеналиев пояснил, что кыргызская и узбекская стороны в 2018 году уже подписывали меморандум о сотрудничестве, рассчитанный на пять лет. Для более же конкретных действий сейчас была подписана дорожная карта. Согласно этому документу уже в нынешнем году стороны должны рассмотреть вопрос о совместном производстве фильма. В августе-сентябре в Ташкенте и Самарканде планируется провести Дни кыргызского кино. В сентябре в Ташкенте должен открыться международный кинофестиваль, в котором со своими работами будут участвовать кинематографисты нашей республики. В рамках данного МКФ в честь 80-летия со дня рождения народного артиста СССР Болота Шамшиева организуют ретроспективный показ его картин.

А в мае-июне будущего года узбекские кинематографисты приедут со своими фильмами к нам. Бектаналиев также подчеркнул, что на эту осень намечена встреча и обсуждение совместной работы уже с коллегами из Казахстана.

Фото предоставлено Национальным Агентством "Узбеккино".