Жесткий цейтнот для правительства: муки осталось на три месяца

Логика в действиях наших властей по обеспечению кыргызстанцев необходимыми продуктами питания непонятна и противоречива. С одной стороны чиновники прилагают титанические усилия для поставок на рынки страны относительно дешевого продовольствия, а с другой создавшуюся проблему только усугубляют. В этих бюрократических кроссвордах пытался разобраться корреспондент "Вечернего Бишкека".

На прошлой неделе Национальный статистический комитет Кыргызстана опубликовал новые данные о росте цен на продукты питания. Они уже не просто пугают, а сеют панику среди населения. Так, свинина с начала года подорожала на 23,8 процента и сейчас стоит в среднем 440–460 сомов. Говядина стала дороже на 15 процентов, и килограмм (даже с косточкой) стоит минимум 450 сомов. Но больше всего расстраивают покупателей цены на баранину. С начала года она подорожала на 28,8 процента и обходится сейчас горожанам в 480 сомов.

Этот шокирующий рост цен на мясо объясняют несколькими причинами. Из–за засухи подпрыгнули цены на корма. Если раньше тюк сена стоил 140 сомов, то сейчас более 200. Кроме того, немало животных летом находятся на отдаленных горных выпасах, и потому животноводы не спешат пускать их под нож. Но дело не только в этом. Как известно, через несколько дней власти снимут запрет на экспорт скота, вот поэтому животноводы и берегут животину для отправки за кордон, где ее продадут в два, а то и в три раза дороже.

В редакцию "Вечернего Бишкека" позвонили несколько наших читателей, которые недоумевают по поводу этого решения наших чиновников: "И о чем только думают облеченные большой властью господа? Ведь уже через неделю цены на мясо при таком раскладе подпрыгнут еще сомов на 50–60!".

В принципе решение о возобновлении экспорта животных понятно. Чиновники как огня боятся массовых протестов. В нынешнем году из–за засухи фермеры терпят убытки, как говорится, по всем фронтам, так пусть хоть на продаже мяса немного заработают, считают в правительстве и Минсельхозе. А в сельской местности, как известно, у нас проживает 65 процентов населения, игнорировать его проблемы опасно. Но как в таких условиях выживать горожанам?

Экспорт урожая этого года уже идет полными ходом. Так, редакции стало известно, что в Тюменскую область только на прошлой неделе поступило 2,5 тонны малины из Кыргызстана. Она там реализуется по цене 200–300 рублей за килограмм. А в Кыргызстане сладкая ягода продается по 150 сомов за маленькую литровую баночку. Таким образом, малина для нас стала почти недоступной.

Огромными партиями отправляется за кордон наша молодая картошка. На рынках Новосибирска она уходит по 70–80 рублей за килограмм, а у нас продается по 50–55 сомов за кило. Конечно, фермерам выгоднее реализовывать второй хлеб в России, только мало кто из них вспоминает о бюджетниках и пенсионерах Бишкека и других городов страны. В прошлом году ,кстати, в это время картофель можно было приобрести по 35–40 сомов.

Президент Садыр Жапаров пытается хоть как–то поддержать уязвимые слои населения. Во время переговоров с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым он договорился о поставках в Кыргызстан 10 тонн моркови и 20 тонн томатов. На какое–то время это позволит снизить цены, но до нового урожая еще далеко, да и каким он будет в условиях дефицита поливной воды, неизвестно.

В свою очередь правительство и Минсельхоз уже начали договариваться с властями Китая и Казахстана о поставках нам в виде гуманитарной помощи муки и пшеницы. Поднебесная должна прислать 40 тысяч тонн муки, а казахстанцы - 15 тысяч тонн зерна. Спасибо друзьям за помощь, но только этой поддержки будет явно недостаточно. Ведь для полного самообеспечения мукой нужно миллион тонн зерна пшеницы.

Где брать недостающие объемы зерна - пока большой вопрос. Из официальных источников поступают сведения, что государство сможет закупить у фермеров мизер. Основной урожай у них скупят по грабительским ценам пройдохи–коммерсанты.

Ситуацией с обеспечением страны хлебом озаботились парламентарии. Так, депутат Жогорку Кенеша Гулшат Асылбаева в ходе недавнего пленарного заседания адресовала правительству весьма актуальный и острый вопрос: "Почему сельхозпроизводители вынуждены брать кредиты под драконовские проценты, а не беспроцентные ссуды?!". Но глава правительства, его заместители проигнорировали этот вопрос. Да и как на него ответишь, если власти в течение 30 лет не сумели найти методы по достойному стимулированию фермеров страны, экономили на агросекторе. А то, что он сейчас неожиданно стал главным, в голове управленцев не укладывается, разрушает созданную ими не выгодную для крестьян систему финансирования.

Вот и на сегодняшний день правительство не сделало необходимых выводов. Так, нет решения, и скорее всего не будет, о закупке пшеницы по выгодным для земледельцев ценам.

А пока министр экономики Акылбек Жапаров призывает правительство в оперативном порядке приобрести недостающие объемы зерна в соседних странах. "Из– за расползающейся пандемии, - утверждает он, - соседние страны могут закрыть границы. И тогда мы точно останемся без зерна. Нужно торопиться".

Уже прошло несколько дней после заявления министра Жапарова, но никакого официального отклика так и не поступило. Но, с другой стороны, даже, самые близкие наши партнеры не знают сколько соберут зерна и поэтому говорить с ними об импорте основной сельхозкультуры пока бессмысленно.

Власти начали предпринимать хаотичные попытки по обеспечению населения продуктами питания. Так, правительство приняло решение с 1 июля установить нулевую ставку налога на добавленную стоимость на импортируемые в Кыргызстан сахар и растительное масло. На первый взгляд, такое решение кажется необходимым и своевременным. Но дело в том, что в нынешнем году цены на эти виды продовольствия в странах ближнего зарубежья обязательно поднимутся. Засуха и наводнения в Казахстане и России обязательно скажутся на урожае подсолнечника и сахарной свеклы. И тогда партнеры по ЕАЭС с нами точно церемониться не будут. Цены установят такие, что только держись! А производство этих культур в нашей стране, как известно, сокращается с каждым годом. Так что в любом случае кыргызстанцам придется потуже затягивать пояса. Эффект от установления нулевой ставки, похоже, тоже будет нулевым.

Eще в конце прошлого года было принято постановление о запрете экспорта ячменя, пшеницы, кукурузы, яиц, муки, растительного масла и сахара. Но разве запретами делу поможешь? Если бы наши земледельцы и животноводы получали дотации, то они и не думали отправлять эту продукцию за рубеж. Им было бы выгоднее поставлять ее на внутренний рынок. А с нашими дырявыми границами можно спокойно заниматься контрабандой. Так что и эта мера, скорее всего, не принесет желаемого эффекта.

Правительство, похоже, находится в жестком цейтноте. Из–за недостатка времени принимает противоречивые решения. И подобное развитие событий не трудно было предугадать. По существу у нас не было все эти годы четко выверенной аграрной политики. Сначала развивали фермерское движение, потом стали агитировать крестьян создавать кооперативы и кластеры, призывали фермеров забыть о выращивании пшеницы, загубили мелиорацию - одним словом, нагородили много чего. А сейчас платить по счетам будет простой народ.