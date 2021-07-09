Поможем Рахат снова видеть

- Однажды. В студеную. Зимнюю. Пору. Я из лесу. Вышел. Был сильный. Мороз... - громко, с паузами Рахат Кадырова читает стихи ежедневно - по несколько часов подряд. При этом стоит у тренажера и поднимает поочередно ноги, сгибая в коленях. Ноги не слушаются... Девушка готова весь день проводить у станка, лишь бы был результат. Врачи обещают, что она сможет хоть частично вернуть способность ходить. А вот чтобы снова видеть и слышать, Рахат необходима срочная операция в Германии.

Рахат Кадырова впервые появилась в нашей рубрике пять лет назад - застенчивая красавица с длинными волосами и глазами, как у олененка. Смущаясь, она позировала на фото для статьи - тогда мы собирали ей на сложную операцию по удалению артериовенозной мальформации головного мозга. Эта бомба в голове могла рвануть в любой момент, вызвать обширное кровоизлияние с летальным исходом.

Всем миром насобирали тогда денег на лечение в Санкт–Петербурге. Там ей сделали две операции гамма–ножом. Удалили большую часть сосудистого клубка. Остался расширенный двухсантиметровый участок, за которым нужно было наблюдать.

- На три года Рахат забыла, что такое головная боль. Но страх, что этот ужас вернется, все время был с ней. Накануне очередного обследования признавалась, что у нее холодеет спина от дурного предчувствия. И когда врачи говорили, что все чисто, Рахатка снова, счастливая, неслась по жизни! Успела нагнать школьную программу, поступила в вуз, окончила первый курс... А потом боль вернулась - та, которую Рахат помнила с детства. Опасения подтвердились: оставшийся очаг мальформации начал расти и сдавил соседние участки головного мозга. Началась гидроцефалия, в полостях скопилась мозговая жидкость, сдавившая зрительные нервы. Рахат потеряла зрение, - рассказывает старшая сестра девушки - Айганыш Кадырова.

Домашние не сразу заметили, что Рахат почти ослепла - дома она ориентировалась хорошо, к тому же редко вставала с постели. Головные боли стали нестерпимыми, лекарства не действовали, девушка лежала, часами уткнувшись в подушку. А за окном бушевал прошлогодний "черный июль" - везде карантин по ковиду, бешеные очереди на магнитно–резонансную томографию.

- Это был кошмар. Рахат теряла сознание от боли. Когда мы все–таки прорвались на МРТ, нам выдали описание снимка сразу же, хотя в те дни ждать приходилось по несколько суток. Со словами "срочно что–то делайте" отправили из диагностического центра в никуда... Рахат нужно было делать срочное шунтирование и отводить лишнюю ликворную жидкость, но нейрохирург, который должен был оперировать, свалился с ковидом. Пришлось ждать еще две недели. Каждый день тянулся словно год - Рахат лежала и стонала от боли, а мы в бессилии не знали, чем облегчить ее страдания. Когда ее прошунтировали, стало немного легче, - вспоминает Айганыш.

В сентябре Рахат снова стало плохо - МРТ показало, что сосудистая опухоль разрослась и разрушает мозжечок. Врачи турецкой клиники, где планировали прооперировать Рахат, сказали: везите срочно, пока она еще транспортабельна. В тот момент не было собрано всей суммы на лечение, но клиника согласилась сделать операцию в долг. 23 сентября Рахат полностью удалили опухоль, убрали шунт, установили трахеостому - трубку в горло, через которую девушка могла дышать.

После наркоза Рахат проснулась практически обездвиженной. Она не могла открыть глаза или сделать глоток воды. Подвижность вернулась через несколько дней, и Рахат стала расцарапывать все тело до крови, говоря, что у нее все болит и нестерпимо чешется. Врачи успокаивали, операция прошла хорошо, все это скоро пройдет.

Но, как оказалось, часть функций все–таки была утрачена - ствол мозжечка разрушился, а это значит, что прежней координации уже не будет никогда. Зрение, обоняние и подвижность одной части лица также не вернулись, но есть надежда на восстановление.

- Мы нашли клинику в Германии, где могут провести уникальную операцию по восстановлению зрительных нервов. У них очень хорошие результаты, но и стоимость огромная. За лечение Рахат нужно отдать 22 тысячи долларов! Мы не имеем морального права просить собрать всю сумму - ведь нам и так очень много помогали, когда жизнь Рахат висела на волоске. Сейчас же это вопрос улучшения качества ее жизни. Мы взяли в долг 15 тысяч долларов, отдав в залог единственный дом. Но не хватает еще семь тысяч. Времени в обрез - зрительный нерв может истончиться окончательно, тогда уже от полной слепоты Рахатку не спасут даже миллионы долларов. Я очень прошу, помогите еще раз. Пусть у моей сестренки будет возможность видеть! Ведь если мы не успеем, то Рахат сдастся, опустит руки. Мы хватаемся за соломинку, чтобы она не отчаивалась и старалась заниматься! - просит Айганыш.

Наша с вами поддержка нужна сейчас не только Рахат, но и ее героической сестре, которая все это время регулировала сборы, договаривалась с клиниками, добывала для сестренки шанс на жизнь. Но еще неделя, и Айганыш не сможет помогать Рахат - у нее родится малыш.

- Мне надо деньги отправить до родов, так как договариваюсь везде я. Мама в этом ничего не понимает, а у меня недели две–три осталось, - беспокоится Айганыш.

Помочь просто:

прислать деньги на ЭЛСОМ (KICB), оформленный на маму Рахат - Бекбаеву Назиру: 0778982981;

созвониться с мамой девушки и передать помощь лично. Ее номер: 0(778) 982– 981;

перечислить средства на банковские карты: *Сбербанк Россия 4276550042952914 Dina Kogai *Optima bank 4169 5853 4675 5407 Kydyrova Aiganysh *Демир банк 1180000132110368 Назира Бекбаева;

принести деньги на точки сбора Дизель–форума, их координаты вы видите на этой странице.