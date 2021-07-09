Глава Кабмина взял на особый контроль дело об избиении 9-летнего мальчика

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редседатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Улугбек Марипов взял на особый контроль случай с избиением ребенка во время спортивных сборов в Иссык-Кульской области. Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения Аппарата правительства КР.

Глава Кабмина поручил доложить ему обо всех обстоятельствах дела и в рамках расследования дать правовую оценку не только действиям лиц, допустившим насилие в отношении ребенка, но и действиям (бездействию) должностных лиц Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и Министерства образования и науки Кыргызской Республики, в чьи должностные обязанности входит проведение профилактических мероприятий по толерантности, веротерпимости и религиозной культуре.

Также Улугбек Марипов поручил мониторить ход исполнения всех поручений Уполномоченной по правам ребенка Кыргызской Республики Жыпарисе Рысбековой, и усилить меры по недопущению подобных случаев в дальнейшем.

Напомним, что девятилетний мальчик был избит сверстниками на сборах Федерации дзюдо. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему был нанесен легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство здоровья или легкую необратимую потерю трудоспособности.