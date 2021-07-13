Куда подевалась туркменская морковь?

Туркменская морковь, о поставках которой рассказывали неделю назад многие республиканские СМИ, непонятным образом растворилась в наших торговых сетях. В результате цены на этот овощ остались на прежнем уровне. Корреспондент "Вечернего Бишкека" решил выяснить, куда же все–таки подевался импортный продукт.

Еще раз о морковке

Как оказалось, морковь завез в Кыргызстан Союз промышленников и предпринимателей нашей страны. Сотрудники этой структуры договорились со своими туркменскими коллегами о поставках 6 тонн моркови и 10 тонн томатов. Импортная продукция была быстро реализована на рынках и в супермаркетах, сообщил журналистам председатель союза Данила Ибраев, конечно же, по коммерческим ценам.

Вот и весь сказ. А наивные горожане надеялись, что импортная морковь да и томаты тоже будут реализовываться по более низким ценам в специально отведенных для этого местах.

Правда, руководители Минсельхоза успокаивают людей, что вот–вот на прилавках появится морковь нового урожая из южных регионов страны, но это еще бабушка надвое сказала. В Интернете давно появляются сообщения о дефиците этого овоща в России. Значит, фермеры будут экспортировать морковь, а следовательно, она у нас если и подешевеет, то ненамного.

Как свидетельствует официальная статистика, овощи в прошлом году у нас были посеяны на площади в 52 тысячи гектаров, а в этом на 54 тысячах. Но сколько было посеяно конкретно моркови, неизвестно.

Обнулили таможенные ставки - есть результат!

Взбесившиеся цены на многие виды продовольствия, похоже, уже вызывают у людей панические настроения. Так, горожане мешками скупают сахар. Дело в том, что с 1 июля обнулены таможенные ставки на импорт сладкой продукции. В результате сахар подешевел в торговых сетях с 62 до 55 сомов. В минувший вторник корреспондент "Вечернего Бишкека" обошел несколько магазинов, принадлежащих крупным торговым сетям, и увидел, что сахар горожане берут по 10, а то и по 20 килограммов. И удивляться здесь нечему. Скоро люди начнут варить варенье, а здесь такая благодать свалилась. Кстати, таможенные пошлины обнулены только до 31 августа, а что потом будет с ценами на продукт - неизвестно. Ведь по признанию руководителей Минсельхоза, если в прошлом году мы смогли обеспечить себя сахаром только на 55 процентов, то в нынешнем и этого показателя не достигнем из–за засухи.

Кстати, на продуктовых рынках сахар продается по более высоким ценам. Тамошним торгашам до лампочки обнуление таможенных пошлин. Они по– прежнему гнут свою линию, реализовывая сладкий продукт минимум по 60 сомов. Правда, антимонопольный комитет пообещал проводить с ними беседы на тему "что такое хорошо и что такое плохо". Но это все равно что хулигану на ночь сказку рассказать.

Люди начали сметать с прилавков и растительное масло. На поставки этой продукции, как и на сахар, также обнулены таможенные пошлины. До 31 августа. В результате масло подешевело на 15–20 сомов. Вот горожане и пользуются моментом. Скоро нужно будет заниматься консервированием овощей, и без масла не обойтись.

Картошка и помидоры в тренде

Настораживают также высокие цены на картофель и помидоры. В прошлом году второй хлеб в это время можно было купить по 30–35 сомов, а в этом минимум по 40. Да, к осени он подешевеет, но насколько - пока неизвестно. Недавно президент Владимир Путин признал, что в РФ картофеля производят еще недостаточно. Следовательно, наши дехкане будут отправлять его в Россию. А что нам останется и сколько будут стоить эти остатки? Кстати, картофеля нынешней весной посеяно на две тысячи гектаров меньше. Тоже информация для грустных размышлений.

Значительно подешевели помидоры. Если еще три недели назад их можно было купить по 80–100 сомов, то сейчас - по 50. В скором времени, нужно полагать, цены на них упадут еще больше. Но все равно стоимость томатов гораздо выше, чем в прошлом году. Однако горожане не ворчат по этому поводу. Они понимают, что декханам сейчас тоже не сладко. Подскочили цены на горюче–смазочные материалы, дорогие семена. Но ведь и зарплаты у городских жителей остаются на прежнем невысоком уровне. И к чему мы в итоге можем прийти? Пенсионеры и бюджетники не смогут даже лишний килограмм помидоров приобрести?

Опять не получилось

В начале года руководители Минсельхоза громко заявляли о разработке специальной программы по увеличению производства масличных культур. Только вот площадь их посевов сократилась на 2 тысячи гектаров.

В результате, в том числе из–за засухи, урожай масличных культур будет еще меньше. А таможенную ставку на импорт растительного масла постоянно держать на нуле нельзя - бюджет и так трещит по швам.

Дошло наконец

Все говорит о том, что аграрная отрасль страны агонизирует. Нужны кардинальные меры по ее реформированию. И чем быстрее, тем лучше.

Кажется, необходимость срочных перемен во вверенной ему отрасли стал понимать и министр сельского хозяйства, мелиорации и развития регионов Аскарбек Джаныбеков.

По его инициативе в прошлом месяце был создан Координационный совет партнеров по развитию в сфере сельского хозяйства, в который вошли не только представители госструктур, но и зарубежные инвесторы. На первом заседании Джаныбеков презентовал программу развития отрасли, выделив в ней шесть приоритетных направлений, в числе которых и создание кластеров (объединений фермеров и переработчиков). В программе также указана необходимость доступа сельхозпроизводителей к финансовым услугам. Если мы создадим такие производственные структуры, обеспечим их дешевыми длинными кредитами, тогда можно будет говорить о насыщении внутреннего рынка своим продовольствием по доступным ценам. Но пока это благие намерения без практического воплощения, а это мы наблюдаем уже столько лет...