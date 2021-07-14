208 коек есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

208 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 14 часов 14 июля приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данных свободные места есть в:
Национальном хирургическом центре - 1;
Республиканской инфекционной клинической больнице - 16;
Клиническом родильном доме №2 – 25;
Национальном центре кардиологии и терапии - 4;
Чуйской областной объединенной больнице – 6;
Национальном госпитале (Терапия) – 5;
Национальном центре онкологии и гематологии – 2;
Национальном госпитале (Урология) - 4;
Республиканском центре наркологии – 14;
Военном госпитале – 6.
Институте курортологии и восстановительного лечения – 63;
Национальном госпитале (Нейрокорпус) – 5;
Кыргызском национальном военном лицее имени Даира Асанова – 37;
Национальном центре охраны материнства и детства – 20;