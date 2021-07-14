208 коек есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

208 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 14 часов 14 июля приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данных свободные места есть в:

Национальном хирургическом центре - 1;

Республиканской инфекционной клинической больнице - 16;

Клиническом родильном доме №2 – 25;

Национальном центре кардиологии и терапии - 4;

Чуйской областной объединенной больнице – 6;

Национальном госпитале (Терапия) – 5;

Национальном центре онкологии и гематологии – 2;

Национальном госпитале (Урология) - 4;

Республиканском центре наркологии – 14;

Военном госпитале – 6.

Институте курортологии и восстановительного лечения – 63;

Национальном госпитале (Нейрокорпус) – 5;

Кыргызском национальном военном лицее имени Даира Асанова – 37;

Национальном центре охраны материнства и детства – 20;