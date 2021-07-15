Российский блогер Subo будет оштрафован за то, что был без маски

Российский блогер Subo, и еще около ста человек будут оштрафованы правоохранительными органами Узбекистана за нахождение в общественном месте без медицинской маски. Об этом сообщает агентство новостей Podrobno.uz.

13 июля примерно в 22 часа 30 минут на площади Амира Темура в Ташкенте собрались около двухсот человек для того, чтобы встретиться с российским блогером Субханом Мамедовым, более известным как Subo. Ранее сообщалось, что известная медийная персона прилетела в столицу Узбекистана на встречу со своими поклонниками. Subo обещал раздавать всем деньги. В назначенное время на площади собралась толпа молодежи.

Поклонников Subo пришлось разгонять сотрудникам правоохранительных органов. Как отметили в ГУВД, около двухсот граждан собрались вместе, проигнорировав действующие санитарно-эпидемиологические правила.

В итоге в отношении 26 человек, включая самого Субхана Мамедова и сопровождающих его людей, в связи с отсутствием медицинских масок в общественном месте, были составлены административные протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 54 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) Кодекса об административной ответственности. В отношении еще 83 лиц документы оформляются. Также были предупреждены родители 9 несовершеннолетних, в позднее время оказавшихся участниками массового мероприятия.

Председатель Попечительского совета общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов заявил, что действия российского блогера Subo нужно оценить с точки зрения законодательства, а не проводить с ним профилактическую беседу.

Вице-спикер Законодательной палаты Алишер Кадыров заявил, что раздача денег российским блогером в центре Ташкента – это провокация.

А в Минздраве заявили, что такие случаи могут привести к еще большему распространению ковида и попросили родителей следить за своими детьми.