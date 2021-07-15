НЭСК: идет первая фаза строительства CASA-1000 в Кыргызстане

В феврале текущего года Кыргызстан объявил о начале реализации своей части строительства по Баткенской области в рамках крупнейшего проекта CASA-1000, который призван связать энергосистемы четырех государств: Кыргызстана, Таджикистана с Пакистаном и Афганистаном. Основная задача проекта - наладить экспорт электроэнергии в летнее время из Кыргызстана и Таджикистана в Пакистан и Афганистан.

В рамках проекта по территории Кыргызстана через три его области - Баткенскую, Джалал-Абадскую и Ошскую - будет проложено 455 километров линий электропередачи 500 киловольт. Реализующим агентством проекта выступает ОАО "‎Национальная электрическая сеть Кыргызстана" (НЭСК), подрядной организацией, которая занимается непосредственным возведением ЛЭП в Кыргызстане, выступает компания MİTAS (Турция).

- Турецкий подрядчик был выбран путем проведения международного тендера. Вместе с ним за право реализации проекта CASA-1000 в республике боролись еще 14 компаний разных государств. Однако турецкая компания предложила минимальную цену, - пояснили в НЭСК.

Это удалось сделать в том числе благодаря тому, что компания занимается не только возведением энергообъектов, но также является одним из крупнейших в Европе производителей стальных решетчатых опор с мощностью до 200 тысяч тонн опор в год.

В Кыргызстане реализация проекта CASA-1000 поделена на два лота. Первый лот - строительство ЛЭП на участке от города Баткена до границы с Таджикистаном. В общей сложностью протяженность ЛЭП на данной территории составляет 126 км, которые будут поддерживать 344 опоры. Второй лот - строительство ЛЭП от подстанции "Датка" до участка в Баткенской области. Протяженность составляет примерно 329 км линий на 897 опорах. Таким образом, в рамках двух контрактов подрядчик должен проложить 455 километров ВЛ, с установкой более 1,2 тысячи опор.

3 апреля 2021 года президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров заложил капсулу в фундамент первой опоры высоковольтной линии электропередачи в рамках проекта CASA-1000 в селе Кара-Булак Баткенской области.

- CASA-1000 открывает новую страницу в области развития энергетики и будет способствовать социально-экономическому подъему стран Центральной и Южной Азии в целом. Основной выгодой для Кыргызстана при его реализации будут увеличение экспортного потенциала и привлечение дополнительных инвестиций для строительства новых мощностей, - отметил глава государства.

С Баткенской области и началась работа. Надзор за ходом строительства и исполнением взятых на себя подрядной организацией обязательств осуществляет группа реализации проекта НЭСК.

- Мы следим за ходом работы, исполнением контракта согласно графику. Кроме этого, на месте строительства постоянно находится привлеченный инженер-заказчика с консалтинговой компании МОНЕНКО (Иран). Он следит за соблюдением всех технических нормативов и правил. Отчеты о проделанной работе инженер регулярно отправляет нам. То есть мы владеем актуальной информацией о происходящем на местах строительства объектов, - говорит начальник группы реализации проектов НЭСК Рустанбек Раимкулов.

По его словам, в настоящее время в области разбиты рабочие лагеря, куда доставляются все необходимые для возведения ЛЭП материалы и оборудование. На месте начаты работы по заливке фундаментов ВЛ 500 кВ.

- CASA-1000 - многофазный проект, и до его завершения компания будет параллельно работать по всему участку ЛЭП. Работа состоит из трех основных этапов. Первый - строительство фундаментов, второй - установка опор и третий - подвеска проводов. Как только закончат работу по фундаменту в Баткенской области, перейдут в Ошскую и Джалал-Абадскую области для осуществления той же работы. В это время в Баткенской области будут возводить опоры, и соответственно, начнется работа по подвеске проводов, - говорит Рустанбек Раимкулов.

Конструкцию для опор подрядчик изготавливает на собственной фабрике в Турции. Ее завозят напрямую в Кыргызстан. Сопутствующие материалы, такие как провода и арматуру, закупают у лучших производителей на рынке.

Он добавил, что 50 процентов и более всех работников, задействованных сегодня в строительстве ЛЭП, - местные жители. Основные силы брошены на строительство временных дорог, по которым будет передвигаться специальная техника.

- Мы участвуем в контрактах по всему миру, являясь одним из главных игроков на рынке в этой области. Компания была основана в 1955 году, в нашем портфеле большое количество успешно реализованных, аналогичных CASA-1000 энергетических проектов. Из последних, в качестве примера, я могу привести проект, который мы возводили в Ираке. Его стоимость близка к сумме текущего тендера, - рассказывает руководитель проекта в Кыргызстане от MİTAS Мустафа Алкан.

Но все же проект CASA-1000, по словам Мустафы Алкана, имеет свою уникальность. Его отличает от других то, что инфраструктура в Кыргызстане, является частью еще большего проекта, который включает 4 страны и, соответственно, столько же подрядчиков. Для полноценного использования ЛЭП необходимо, чтобы она была закончена и в других странах. Таким образом, CASA-1000 - это один из самых крупных проектов по строительству ЛЭП в мире.

Отметим, что, согласно оценке воздействия на окружающую среду, CASA-1000, именно влияние на земельные участки называют самым существенным.

- Перед началом работ мы проводим оценку плодородности почвы и в случае подтверждения снимаем до 30 сантиметров слоя земли, который увозят на хранение в специальные кавальеры. После окончания работы его вернут назад для сохранения земельных ресурсов, - подчеркивает эколог-консультант подрядной организации Назира Абдыласова.

Важно сказать, что экологический труд (анализ) лег в основу будущего строительства. Подрядная компания учла все рекомендации экологов и предприняла ряд мер по их исполнению.

- До начала проекта был подготовлен рамочный документ по защитным экологическим мерам. Также компанией ОсОО "Экопартнер" был разработан документ по оценке воздействия на окружающую среду. Он получил положительное заключение Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызской Республики и Всемирного банка, который выступает основным донором CASA-1000. Этот документ включает в себя все превентивные мероприятия для того, чтобы избежать возможных негативных последствий проекта, - говорит консультант, эколог группы реализации проекта (ГРП) ОАО "НЭСК" Мээрим Керимбекова.

Она рассказала, что практически все влияние CASA-1000 на окружающую среду носит временный характер.

- Проект по минимизации последствий включает достаточно много аспектов. Рекультивация земель, о чем уже сказала моя коллега. Но кроме того, ЛЭП пройдет через территорию, где растут два вида краснокнижных тюльпана и Акантолимона. Чтобы избежать этих мест, подрядная организация несколько раз переносила опоры ЛЭП, но там, где это сделать не удалось, мы будем пересаживать растения. Также предприняты меры по защите перелетных птиц. В определенных местах на пути миграции птиц им будут встречаться ЛЭП, чтобы они не мешали им, компания рассмотрит установку на опорах безопасные площадки, где они смогут отдыхать во время перелета, - добавила Мээрим Керимбекова.

И это только часть предпринятых мероприятий по снижению воздействия на природу. Важно сказать, что все экологические меры являются достаточно дорогостоящими. При этом все расходы по их соблюдению на себя полностью берет подрядная организация и заказчик.

Что касается безопасности жителей близлежащих сел, то тут экологи отмечают, что ЛЭП не несут опасности здоровью человека. Существует целый ряд мировых и национальных стандартов, которые определяют, какое расстояние от ЛЭП до жилых построек является максимально комфортным для проживания в них людей.

При этом осуществление работы и нахождение рядом с ЛЭП ближе данного расстояния также не несет вреда человеку. Но вот жить в непосредственной близости постоянно не рекомендуется. Там, где линия строительства проходила через жилые дома или непосредственной близости, они выкуплены.

Отметим, что экологи задействованы в возведении ЛЭП на всех этапах. Штатный специалист постоянно находится на месте строительства и следит за соблюдением всех норм. А во всех технических спецификациях к проекту указано, что компания имеет право использовать только современную технику. Особенности технологий сегодняшнего дня - это безопасность и максимальная экологичность работ. Даже прописано, какого качества ГСМ должно быть, это сделано для уменьшения выбросов в окружающую среду.

По сути проект и сам по себе не оказывает большого негативного влияния на окружающею среду.

На завершение строительства части ЛЭП на территории Кыргызстана предусмотрено приблизительно 24 месяца с даты начала работ. Пандемия COVID-19, конечно, оказала влияние на ход строительства, особенно в 2020 году - в самом начале работ. Однако, согласно контракту с подрядной организацией, отсчет времени начинается со старта строительства, который был дан в феврале текущего года по Баткенской области.

Отметим, параллельно со строительными работами реализовывается проект поддержки местных сообществ (ППМС) CASA-1000, который основывается на вовлечении жителей целевых сел в планирование, принятие решений, реализацию, мониторинг и оценку инвестиций на местном уровне, а также на проведении мероприятий по наращиванию потенциала. ППМС CASA-1000 реализуется Агентством развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС) в сотрудничестве с Фондом Ага Хана и охватывает 77 населенных пунктов (36 айыльных аймаков и 5 городов) Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

Совокупное финансирование проекта поддержки местных сообществ оценивается в 11 миллионов долларов, из которых 10 миллионов долларов выделены Международной ассоциацией развития, и 1 миллион долларов - средства Многостороннего трастового фонда. Реализация проекта ведется по трем направлениям: улучшение электроснабжения, улучшение социальной инфраструктуры и финансирование доходоприносящих объектов.