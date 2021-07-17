Сможет ли кыргызстанский борец Лазарев успешно выступить на Олимпиаде?

Кыргызстанский борец вольного стиля Айаал Лазарев получил, сам того не ожидая, олимпийскую лицензию. Подобные метаморфозы иногда случаются в большом спорте.

Дело в том, что Айаал Лазарев не смог успешно выступить в нескольких лицензионных турнирах. Соперники были подготовлены лучше, сказался и возраст нашего единоборца - выступать на равных с молодыми спортсменами 35–летнему атлету непросто. Но, как оказалось, не все претенденты на участие в Олимпиаде–2020 вели честную борьбу, некоторые из них принимали запрещенные медицинские препараты. Один из них - представитель Индии Сумит Малик - был уличен в употреблении допинга. А так как Айаал Лазарев на одном из лицензионных турниров проиграл именно Сумиту Малику, то право поехать в Токио получил кыргызстанский единоборец.

Что интересно, таким же образом Айаал Лазарев оказался и на Олимпиаде–2016 в Рио–де–Жанейро. Тогда тоже один из его соперников попался на применении допинга и был исключен из числа участников Игр. Но в столице Бразилии Айаал Лазарев выступил не лучшим образом, заняв последнее, 15–е место. Может быть, в Токио наш богатырь сделает необходимые выводы из поражений пятилетней давности и сможет подняться на пьедестал почета?

Айаал Лазарев родился и вырос в Якутии, там же и начал заниматься вольной борьбой. Он по праву считался одним из самых перспективных спортсменов этого сурового края, став в 2008 году чемпионом России среди студентов.

Наверное, Лазарев мог бы со временем войти и в национальную сборную этой страны, но он решил выступать под флагом Кыргызстана. Почему он принял приглашение руководителей Федерации вольной борьбы КР? На этот вопрос Айаал предпочитает не отвечать. Но и так все ясно. В сборной России на одно место претендуют три–четыре высококлассных спортсмена. В частности, борцы–вольники из Закавказья регулярно побеждают в честной конкурентной борьбе почти во всех весовых категориях, зато на всех международных турнирах приносят в копилку сборной России немало медалей самой высшей пробы.

Айаал Лазарев достиг немалых успехов в Кыргызстане. Он многократный чемпион КР, победитель первенства Азии 2015 года, трехкратный бронзовый призер чемпионата нашего континента, один раз на таких соревнованиях поднимался на вторую ступень пьедестала почета. Но дело даже не в завоеванных Айаалом Лазаревым медалях. По словам главного тренера сборной Кыргызстана Руслана Маджинова, Айаал служит примером для многих начинающих борцов. Он никогда не хвастается своими успехами, чувствует себя равным даже в компании молодых спортсменов, но цену себе, конечно, знает. "Молодые парни, - сказал далее наставник, - стараются быть похожими на Лазарева, они учатся у него не только спортивному мастерству, но и стараются быть такими же целеустремленными, благородными людьми. Любимое изречение Лазарева, которое, как мне кажется, он сам придумал: "Нужно быть достойным человеком, несмотря на ХХI век".

Таким образом, в турнире по вольной борьбе на Олимпиаде в Токио Кыргызстан будут представлять два спортсмена: Эрназар Акматалиев (весовая категория до 65 килограммов) и Айаал Лазарев (до 125).