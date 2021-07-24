Победам кыргызстанцев на Олимпиаде названа цена. Но будут ли они?

Вчера, 24 июля, в столице Японии Токио стартовали XXXII Летние Олимпийские игры. В них примут участие более 12 тысяч спортсменов из 206 стран. Атлеты будут выявлять сильнейших в 33 дисциплинах и разыграют 339 комплектов наград. Кыргызстан на главных спортивных Играх современности будут представлять в семи дисциплинах 16 атлетов.

Кто был на параде?

Шефом нашей миссии на Олимпиаде будет генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Саламат Эргешов. Он многое сделал для развития олимпийского движения в Кыргызстане. По инициативе генсека в республику регулярно приезжают зарубежные тренеры для проведения мастер–классов со своими кыргызстанскими коллегами, лучшим атлетам страны, в том числе и молодым, выплачиваются олимпийские стипендии. Не зря Эргешова в спортивных кругах с добрым юмором называют рабочей лошадкой нашего спорта.

И все бы хорошо, однако по правилам Международного олимпийского комитета руководителем национальной делегации на Играх должен быть президент НОК. Эту должность с 2015 года занимает Шаршенбек Абдыкеримов, но по неизвестной причине Абдыкеримов вот уже полгода не интересуется делами Национального олимпийского комитета, не возглавил команду наших олимпийцев. Однако же его фамилия значится в списке участников официальной делегации Кыргызстана, едущей в Японию. Возникает вопрос: в качестве кого и за чей счет посетит Токио господин Абдыкеримов?

На эти странности можно в принципе и не обращать внимания, но есть одно "но". Международный олимпийский комитет, Олимпийский совет Азии следят за рабочей обстановкой во всех (!) национальных комитетах и делают необходимые, подчас жесткие выводы. НОК Кыргызстана уже давно подмочил репутацию. В нулевых годах кресло президента Национального олимпийского комитета пытались занять криминальные личности, чиновники, а одно время в республике было даже два НОКа. Кыргызстан был на грани удаления из международного олимпийского движения. Неужели опять у нас зреет олимпийский скандал?

На то она и марафонка, чтобы бежать

За несколько дней до Игр выяснилось, что марафонка Юлия Андреева (Архипова) отказалась от участия в Олимпиаде. По неизвестной причине! Руководители Федерации легкой атлетики по этому поводу не дают комментариев. Молчат спортивные деятели словно в рот воды набрали. По одним данным, у Андреевой - травма, по другим - спортсменка испугалась разбушевавшейся в Японии пандемии. Есть и другие неофициальные сведения, озвучивать которые даже неловко.

Конечно, каждый человек волен распоряжаться собственной судьбой, но здесь случай особый. На подготовку Андреевой к Олимпиаде из госбюджета было потрачено более 500 тысяч сомов, кроме того, спортсменка получала ежемесячно неплохую стипендию от Международного олимпийского комитета. Может, имеет смысл потребовать с бегуньи потраченные деньги, ведь она создала нехороший прецедент?

Андреева участвовала в трех Олимпиадах и завоевывала в лучшем случае 59–е место. Ее результат на 20 минут хуже мирового рекорда в забегах на эту дистанцию. Так что особой спортивной славы легкоатлетка Кыргызстану не принесла. Но в любом случае болельщики имеют право знать истинные причины отказа спортсменки, ведь она ездила на сборы и на зарубежные турниры за счет средств налогоплательщиков, то есть на наши с вами деньги.

На этом фокусы с нашими легкоатлетами не закончились. Еще три месяца назад спортивные деятели официально заявляли о получении нашей спортсменкой Марией Коробицкой олимпийской лицензии. Естественно, все СМИ с воодушевлением рассказывали о ее спортивном таланте и достижениях. Однако Международная ассоциация легкоатлетических федераций в канун Олимпиады заявила о НЕВЫПОЛНЕНИИ Коробицкой олимпийского норматива в беге на 42 километра 195 метров. Руководители федерации и в этом случае не удосужились объяснить общественности, кто дал неверную информацию - они или зарубежные кураторы.

Возникнут ли конфликты по поводу сдачи нашими спортсменами тестов на коронавирусную инфекцию? Похоже, что нет. Во всяком случае, начальник отдела Госагентства по спорту Марат Аскарбеков заявил, что все спортсмены получили международный паспорт вакцинации на английском языке. "Ситуация со сборной по футболу нас многому научила", - заявил чиновник. Это признание дорогого стоит. Теперь понятны причины отстранения ведущих игроков сборной от матчей отборочного турнира Кубка Азии и мира, которые прошли месяц назад в Японии. Футболисты тесты на опасную инфекцию сдавали не по правилам международных спортивных властей, а по нашинским неписаным законам.

И в продолжение ковидной темы. В конце прошлой недели президент Садыр Жапаров должен был вручить флаг нашей страны капитану олимпийской сборной борцу греко–римского стиля Атабеку Азисбекову. Но вместо главы государства знамя спортсменам вручил глава кабинета министров Улукбек Марипов. Дело в том, что у одного из телохранителей Садыра Жапарова был обнаружен ковид–19, вот президент и попросил Улукбека Марипова передать нашим олимпийцам флаг и слова поддержки.

Победам названа цена

Как заявили в начале года руководители Госагентства по спорту, президент и правительство решили щедро вознаградить победителей и призеров Токийской олимпиады. Так, обладатель золотой медали получит денежное вознаграждение в 10 миллионов сомов. Серебряный призер - 7 миллионов, бронзовый - 5 миллионов. Главному тренеру сборной будет выделено 30 процентов от суммы премии отличившегося спортсмена, первому и личному тренерам по 25 процентов, а врачи и массажисты получат по 10 процентов.

Но достанутся ли эти презенты нашим атлетам и их наставникам, большой вопрос. Спорт высших достижений в мире не стоит на месте. На каждой Олимпиаде атлеты бьют рекорды, демонстрируют более уверенные выступления в своих дисциплинах. Одним словом, конкуренция на Играх в Токио будет запредельной. Готовы ли наши сборники?

По мнению специалистов, только борцы смогут подняться на пьедестал почета Токийской олимпиады. И здесь все основные наши надежды связаны с Айсулуу ТыныбековойА. На Олимпиаде в Рио она проиграла в поединке за "бронзу" индианке Сакши Малик всего за пять секунд до окончания схватки. Но за прошедшие пять лет Айсулуу в очередной раз стала чемпионкой Азии и мира, а еще мудрее, осмотрительнее. Сейчас занимает первое место в мировом рейтинге среди борчих, выступающих в весовой категории до 62 килограммов. Специалисты прочат Айсулуу победу в олимпийском турнире, но проблема в том, что ей будет противостоять хозяйка состязаний чемпионка Азии и призерка первенства мира Юкако Каваи. Амбициозная японка утверждает, что на родном ковре для нее соперников не существует.

Мээрим Жуманазарова (68) и Айпери Медет кызы (76) одаренные борчихи, но опыта выступлений на олимпиадах у них нет. Может быть, тренер девчат Нурбек Изабеков сотворит профессиональное чудо? Он на это способен.

Должны завоевать медали наши греко–римляне. К примеру, в мире спортивной борьбы Жоломана ШаршенбековаБ по праву называют звездным мальчиком. Он на борцовском ковре может применить любой прием, Жоломану не страшен ни один соперник. Но в его весовой категории (60) будут выступать несколько чемпионов мира и Европы. Сможет ли Шаршенбеков быть лучшим?

Может удивить и Акжол Махмудов (77). Это очень одаренный спортсмен, к тому же он занимается греко–римской борьбой под руководством одного из самых лучших тренеров страны Мейрамбека Ахмедова. Этот дуэт способен на спортивные подвиги.

А среди борцов вольного стиля большое спортивное будущее предрекают Эрназару АкматлиевуВ (65). Это уникальный единоборец, который рано или поздно поднимется на спортивный Олимп.

Пловец Денис Петрашов обещает вырасти в спортсмена международного уровня. В принципе он им и стал. Только в этом году на счету Дениса победы в четырех весьма представительных соревнованиях за рубежом. В 2016 году Петрашов выступал на Олимпиаде в Рио–де–Жанейро и на своей коронной дистанции - 200 метров брассом - завоевал 38–е место, показав 2.16.37. А сейчас он эту дистанцию преодолевает за 2.15.18. Прогресс, да еще какой! Но вот лучшие пловцы мира проплывает 200–метровку брассом за 2 минуты 12 секунд, а то и быстрее. В прошлом году тренер и отец Дениса - Евгений Петрашов рассказал, что на Олимпаде в Токио Денис должен попасть в финальный заплыв -такая сейчас задача стоит перед ним. "А выстрелить по–настоящему сын должен на Олимпиаде–2024 в Париже. Тогда ему будет 24 года - идеальный возраст для решения больших спортивных задач", - подчеркнул наставник.

Легкоатлетка, марафонака Дарья МасловаД - сама целеустремленность, настойчивость, работоспособность. Она чемпионка Азии и Азиатских игр, уверенно выступает на различных турнирах в Европе. Сейчас ее лучший результат 2.28.11. Только вот ведущие марафонки мира покоряют эту дистанцию за 2 часа и 15, а то и 14 минут. Есть куда стремиться Даше.

Стремительно ворвался в большой спорт тяжелоатлет Бакдолоот РасулбековЕ (96). Он успешно выступает на азиатских состязаниях, хотя пока его результаты выдающимися назвать трудно. В сумме двоеборья (толчок, рывок) Бакдолоот показывает результаты в 328–330 килограммов, а вот его соперники в 405–410 килограммов. Сможет ли Расулбеков превзойти самого себя? Пожелаем ему удачи.

Фехтовальщик Роман Петров - опытный спортсмен, но звезд с неба не хватает.

Чемпион Азии нынешнего года дзюдоист Владимир Залоев успешно выступает на континентальных турнирах, а вот как сложится его судьба на Олимпиаде - неизвестно.

Стрелок Каныкей КОЙЧУМАНОВА впервые примет участие в таких грандиозных состязаниях. Если преодолеет волнение, то сможет выступить вполне хорошо.

Пожелаем нашей сборной выступить на Олимпиаде в Токио как можно успешнее. Спортсмены Кыргызстана в последний раз поднимались на олимпийский пьедестал почета в далеком 2008–м году. Давно пора порадовать болельщиков новыми победами.