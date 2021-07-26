В Таласской области на 1,5 миллиона сомов завысили стоимость ремонта школы

В ходе прокурорской проверки в Таласской области выявлен факт нанесения ущерба государству на сумму в 1 миллион 572 тысячи 831 сомов. Об этом сообщаетсяна сайте Генеральной прокуратуры.

Уточняется, что 23 декабря 2015 года между Департаментом по инвестициям, ремонту и материальному обеспечению при Министерстве образования и науки был заключен договор подряда с ОсОО "Б-С" по капитальному ремонту здания школы имени Чингиза Айтматова в селе Аманбаево Кара-Бууринского района, на сумму в 13 миллионов 764 тысячи 170 сомов. По завершению ремонтных работ, департамент принял объект в эксплуатацию.

Однако, при проверке выполненных работ выявлены факты завышения их стоимости подрядчиком, также установлено, что работы проведены не качественно и требуют дополнительных расходов.

Этот факт зарегистрирован прокуратурой Таласской области в АИС ЕРПП по части 2 статьи 320 (Злоупотребление должностным положением) УК КР, начато досудебное производство.