В Оше строят первую текстильную фабрику за время независимости страны

Накануне исполняющий обязанности мэра Оша Алмаз Мамбетов ознакомился с ходом строительства текстильной фабрики ОсОО "Кыргыз Текстиль ЛТД". В ходе ознакомления он посмотрел строящиеся корпуса швейных цехов, поликлиники, столовую, лаборатории и административный корпус общей площадью в 23 тысячи квадратных метров.

- Текстильная фабрика обеспечит работой около 7 тысяч человек. Данный проект был запущен в июле 2018 года, строительство фабрики было разделено на три этапа. Первый этап уже практически завершен. В настоящее время ожидается финансирование от Российско-Кыргызского фонда развития при содействии которого будет закуплено необходимое оборудование японского и немецкого производства, в том числе швейное, раскройное, печатное и специальное оборудование для вышивка. Поступление первой партии оборудования ожидается до конца сентября, - отметил Алмаз Мамбетов.

В конце сентября запланирован запуск первого этапа проекта. Сумма инвестирования проекта: 153 миллионов долларов. В том числе на первый этап выделено 35 миллионов долларов США.

Данный проект считается текстильным кластером. В рамках первого этапа будет открыт швейный цех. В последующем планируется открытие прядильного цеха, в котором из ваты будут получать нить в объеме около 700 тонн ежедневно. Рынки сбыта являются весьма перспективным направлением для нас. И.о. мэра города Алмаз Мамбетов предложил оказать содействие в поиске крупных заказчиков за рубежом. К нам также поступает много обращений, поэтому с поиском заказчиков вопросов не возникнет.

Коме того, здесь будет построен современный социальный городок. Проектом предусмотрено строительство детского сада и школы, колледжа и университета, общежития и поликлиники, а также решение вопросов с водо-и электроснабжением, строительство систем канализации и асфальтирование дорог.

- Согласно планам, фабрика будет производить ежегодно 2 миллиона единиц одежды, в том числе планируется ежедневное производство трикотажных тканей в объеме 70-80 тонн. Отмечу, что качество производимой здесь продукции будет отвечать мировым стандартам,- сказал заместитель генерального директора фабрики Нурсейит Муратов.

Кстати, ОсОО "Кыргыз Текстиль ЛТД" - первая строящаяся текстильная фабрика в городе Ош со времен обретения страной независимости.