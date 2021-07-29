Институты поддержки торговли научили разрабатывать бизнес-план

В Бишкеке для институтов поддержки торговли прошел трехдневный тренинг по разработке бизнес-плана, тренером которого выступила генеральный директор ОсОО "Management Development Consulting" Ольга Кан. В обучении приняли участие представители секторальных ассоциаций текстильно-швейной отрасли и учебного центра "Индустрия кадров" при КГТУ им. Раззакова, которые являются бенефициарами Глобальной текстильной и швейной программы GTEX.

В 2018 году в рамках программы GTEX для партнерских институтов поддержки торговли (ИПТ) были разработаны стратегические планы на четыре года, основной целью которых является обеспечение эффективности их деятельности и устойчивости в будущем.

- Мы оказываем поддержку партнерским ИПТ в реализации некоторых мероприятий стратегических планов, в том числе проводим специализированные тренинги для повышения операционных и управленческих возможностей и обеспечения их эффективной работы. В этом году мы провели серию тренингов по управлению проектами, разработке проектных предложений, в том числе и данный по бизнес планированию, которые направлены на повышение институционального потенциала наших партнерских организаций", - отметила менеджер программы GTEX, Асель Туйбекова.

Тренинг был поделен на три части – это разработка маркетингового плана, предложение идей, далее расчеты производства и заключительная часть – прогнозы окупаемости.

Главная задача тренингов – построить окупаемый, социально значимый, со стабильным доходом бизнес. Участники тренинга не только получили необходимые знания и инструменты для разработки бизнес -плана, но и смогут практически применить их в ходе тренинга.

Исполнительный директор ассоциации "Легпром" Махабат Таштанбекова рассказала, что ассоциации в основном живут за счет членских взносов, которые не всегда могут покрыть потребности ассоциации.

- Ассоциациям необходимо иметь дополнительные финансовые ресурсы. . В этой связи, организованный тренинг очень важен для нас. Бизнес-план для некоммерческих организаций немного отличается, он должен быть социально значимым и приносящим определенный доход, - сказала она. - Полученные знания для нас важны тем, что мы впредь при разработке бизнеса, ничего не будем упускать. В своих проектах мы будем охватывать все мельчайшие детали. Такой подход поможет учесть все риски и избежать каких-либо упущений при практической реализации плана", - сказала она.

- Все бизнес ассоциации существуют за счет членских взносов. Но, помимо этого они должны уметь разрабатывать бизнес-планы и понимать куда движутся. В ходе тренинга мы получили навыки, как именно некоммерческим организациям разрабатывать бизнес-план. В условиях мировой пандемии и других вызовов нам необходимо быть конкурентоспособными. Подобные тренинги создают возможности для постоянного улучшения наших организаций и повышения потенциала сотрудников, - исполнительный директор координационного маркетингового центра "Дайры" Жипара Раимкулова.

Мероприятие организовано в рамках Глобальной текстильной и швейной программы (GTEX), реализуемой ITC (Международный торговый центр) и финансируемой правительством Швейцарии.