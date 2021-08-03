В Кыргызстане снижены цены на услуги выездных ЦОНов

Для удобства граждан, а также в целях соблюдения требований санитарно-эпидемиологических норм в условиях пандемии, были снижены цены на услуги выездных мобильных ЦОНов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития КР.

Мобильный ЦОН оказывает услуги по выездному оформлению паспорта по всему Кыргызстану (регистрация по месту жительства, обмен, утеря, первичное получение, облачная электронная подпись, а также возможность получить паспорт в срочном порядке за три дня).

Стоимость услуги по выездному оформлению паспорта в городах Бишкек и Ош теперь составляет 988 сомов за индивидуальный выезд. Ранее данная услуга стоила 1616 сомов.

Вместе с услугами выездного документирования граждане могут бесплатно оформить облачную электронную цифровую подпись.

Принимаются также коллективные заявки в городах Бишкек и Ош. Цена в данном случае будет зависеть от количества человек, которым будут предоставлены услуги::

от 2 до 5 человек - 806 сомов за 1 человека.

от 6 до 10 человек - 624 сом за 1 человека.

от 11 и более человек - 441 сом за 1 человека.

В крупных городах и районных центрах регионов страны также установлены новые тарифы за обслуживание:

индивидуальный выезд - 772 сом.

от 2 до 5 человек – 633 сом за 1 человека.

от 6 до 10 человек – 494 сом за 1 человека.

от 11 и более человек – 355 сом за 1 человека.

При обращении гражданина сотрудники мобильного ЦОН выезжают к заявителю по месту нахождения и принимают документы внутри микроавтобуса, который технически оснащен для оказания услуг паспортизации (фотоуслуги, ксерокопия, аппарат для сбора биометрических данных, касса).

Ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам первой группы, лицам, проживающим в государственных социальных учреждениях, услуги предоставляются бесплатно.

Для выезда по городу Бишкек обращайтесь по следующим номерам: 0(312)586-060, 0(550)077-594.

По Кыргызстану: 119 (Звонок в call-центр бесплатный).