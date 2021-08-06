Скандал вокруг "Вефы": Владелица "Аруу Жылдыз" использует своих дочерей?

Теперь уже не вызывает никакого сомнения, что судебное разбирательство по торговому центру "Вефа" намеренно затягивается представителями ОсОО "Аруу Жылдыз". По крайней мере, сегодняшний процесс в Первомайском районном суде подтвердил опасения по этому поводу адвоката Алии Турумбековой, которая представляет интересы правительства Турции.

Дело в том, что в игру вступила третья сторона, а именно фирма ОсОО "Эм Энд Джи", которая всего лишь на всего арендует помещение в ТЦ "Вефа". Так вот учредители этой фирмы подали заявление в суд, чтобы на все имущество АО "Озгун Иншаат Таахют ве Тиджарет", в том числе и в самой Турции, наложили арест. Это, видимо, нужно для того, чтобы турецкое правительство в лице АО "Озгун Иншаат Таахют ве Тиджарет" не сбежало и не пыталось скрыть свое имущество.

Разумеется, суд отказал в этом невероятном иске ОсОО "Эм Энд Джи" к турецкому правительству, мотивируя это тем, что данная фирма не является ни ответчиком, ни истцом в данном деле.

С другой стороны, можно удивляться такой беззаветной преданности арендаторов к своему арендодателю, если бы не одно но.

- Как выяснилось из данных Минюста, учредителями ОсОО "Эм Энд Джи" являются не кто-нибудь, а самые что ни на есть дочери владелицы "Аруу Жылдыз" Умсун Назарбековой – Бермет Назарбекова и Назгуль Назарбекова. То есть даже здесь на лицо самый обыкновенный сговор. И они даже не попытались найти подставных лиц, а тупо использовали своих дочерей, - заявила адвокат Алия Турумбекова.

Напомним, в 2006 году турецкая компания "Озгюн Иншаат" построила в Бишкеке торговый комплекс "Вефа Центр". В результате уголовного расследования, проводимого в Турции с 2014 года, 17 ноября 2015 года на АО "Кайнак Холдинг" и ее дочерние компании был наложен арест. Через короткий промежуток времени, а именно 11 апреля 2016 года, был наложен арест на АО "Озгюн Иншаат". Позже она была национализирована. Тем не менее, не взирая на арест владельцы этой компании продают "Вефа Центр" кыргызстанской компании "Аруу Жылдыз". По этой причине турецкая сторона заявила, что выведенные активы фирмы "Озгюн Иншаат" в виде построенного торгового центра "Вефа Центр" являются собственностью Турции.

Сами же нынешние хозяева "Вефы" апеллируют к тому, что турецкое законодательство на территорию КР не распространяется. А также на то, что кыргызстанская компания "Аруу Жылдыз" на момент покупки торгового центра не знала о том, что компания "Озгюн Иншаат" будет национализирована. Последний пункт смущает в том плане, что к тому времени на имущество фирмы был наложен арест и прежние владельцы не могли об этом не знать.

Кроме этого, владелица "Аруу Жылдыз" по сей день не представила суду доказательства, что она купила ТЦ "Вефа".

По мнению турецкой стороны, за этой "махинацией" по продаже торгового центра стоят "гюленовцы", чья организация на территории Турции признана террористической. По этой причине, компания "Озгюн Иншаат" была арестована и национализирована, а прежние владельцы в спешке продали по сути арестованный "Вефа Центр" фирме "Аруу Жылдыз", одним их учредителей которой является гражданин Турции.