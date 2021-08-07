Прокурор столицы Марсбек Кыдыкбаев освобожден от занимаемой должности

Генеральная прокуратура на основании заявления представителя одного из ОсОО провела проверку обоснованности и законности действий должностных лиц прокуратуры города Бишкек. Установлено, что сотрудники прокуратуры Бишкека незаконно задержали главу стройкомпании. Генпрокуратура приняла меры. Сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Как выяснилось, по указанию руководства прокуратуры города Бишкек в соответствующие органы необоснованно были внесены акты реагирования в ходе проверки законности выдачи разрешительных документов строительной компании на возведение жилого комплекса. Несмотря на отсутствие каких-либо нарушений законодательства, материалы были необоснованно зарегистрированы в ЕРПП, а руководитель строительной компании незаконно задержан и привлечен к уголовной ответственности.

В ходе проведенной проверки дело изучено надзорным органом, по результатам которого незаконное досудебное производство прекращено.

На основании Указа президента "О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов" от 29 января 2021 года за №3 правоохранительным, фискальным, контролирующим органам запрещено необоснованное вмешательство в деятельность субъектов предпринимательства и воспрепятствование предпринимательской деятельности.

По результатам служебного расследования Генеральной прокуратуры ряд работников прокуратуры города Бишкек привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, а прокурор столицы освобожден от занимаемой должности.