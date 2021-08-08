Кыргызстан пригласили принять участие в "ЭКСПО-2025"

Министр образования и науки Кыргызской Республики Болотбек Купешев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в нашей стране Сигэки Маеда обсудили участие Кыргызстана во Всемирной выставке "ЭКСПО-2025". Об этом сообщает пресс-служба МОН КР.

Встреча главы Минобраза и японского дипломата прошла в здании Министерства образования и науки КР. Министр выразил благодарность правительству Страны восходящего солнца за оказываемую в сфере образования помощь. Посол в свою очередь поблагодарил наше министерство за оказываемое содействие в реализации проектов.

Рассказал Сигэки Маеда и о запланированной на 2025 год всемирной выставке "ЭКСПО". Она должна пройти в городе Осака.

Посол предложил Кыргызской Республике принять участие в этом крупном международном событии. Дипломат отметил, что пройдет выставка под девизом "Проектирование будущего общества для наших жизней", и пояснил, что правительство Японии выделяет около 218 миллионов долларов США для оказания помощи 80-100 странам. Средняя сумма, выделяемая на одну страну, составит около 2,2 миллиона долларов США.

Сигэки Маеда заверил, что посольство Японии в Кыргызской Республике и он лично готовы оказать Кыргызстану всяческое содействие. Посол также отметил, что участие в "ЭКСПО-2025" даст Кыргызстану возможность повысить свою узнаваемость на международной арене.

Болотбек Купешев сообщил, что руководство страны определило Министерство образования и науки ответственным госорганом по координации участия Кыргызской Республики в выставке. Кыргызстан уже имеет успешный опыт как в проведении выставок "ЭКСПО", так и в участии в крупных международных выставках, поэтому готов показать себя на "ЭКСПО-2025". Вместе с тем Министерство полагается на активную помощь посольства Японии в КР, так как лишь совместными усилиями можно будет обеспечить участие Кыргызстана на высоком уровне.