Погода
$ 84.53 - 84.85
€ 99.20 - 100.60

Кыргызстан пригласили принять участие в "ЭКСПО-2025"

299  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр образования и науки Кыргызской Республики Болотбек Купешев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в нашей стране Сигэки Маеда обсудили участие Кыргызстана во Всемирной выставке "ЭКСПО-2025". Об этом сообщает пресс-служба МОН КР.

Встреча главы Минобраза и японского дипломата прошла в здании Министерства образования и науки КР. Министр выразил благодарность правительству Страны восходящего солнца за оказываемую в сфере образования помощь. Посол в свою очередь поблагодарил наше министерство за оказываемое содействие в реализации проектов.

Рассказал Сигэки Маеда и о запланированной на 2025 год всемирной выставке "ЭКСПО". Она должна пройти в городе Осака.

Посол предложил Кыргызской Республике принять участие в этом крупном международном событии. Дипломат отметил, что пройдет выставка под девизом "Проектирование будущего общества для наших жизней", и пояснил, что правительство Японии выделяет около 218 миллионов долларов США для оказания помощи 80-100 странам. Средняя сумма, выделяемая на одну страну, составит около 2,2 миллиона долларов США.

Сигэки Маеда заверил, что посольство Японии в Кыргызской Республике и он лично готовы оказать Кыргызстану всяческое содействие. Посол также отметил, что участие в "ЭКСПО-2025" даст Кыргызстану возможность повысить свою узнаваемость на международной арене.

Болотбек Купешев сообщил, что руководство страны определило Министерство образования и науки ответственным госорганом по координации участия Кыргызской Республики в выставке. Кыргызстан уже имеет успешный опыт как в проведении выставок "ЭКСПО", так и в участии в крупных международных выставках, поэтому готов показать себя на "ЭКСПО-2025". Вместе с тем Министерство полагается на активную помощь посольства Японии в КР, так как лишь совместными усилиями можно будет обеспечить участие Кыргызстана на высоком уровне.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404579
Теги:
выставка, Япония, посол, Министерство образования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  