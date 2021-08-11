А казан, полный мяса, будет только сниться кыргызстанцам

Эксперты считают, что, если положение дел не изменится, к концу года стоимость мяса может вырасти до 1000 сомов за килограмм. Получается, что все меры по сдерживанию цен, якобы принимаемые антимонопольным агентством и правительством, не дают результатов.

А при ближайшем рассмотрении оказывается, что ничего экстраординарного и не делается. К примеру, одна из последних попыток антимонопольщиков повлиять на мясные цены вообще больше похожа на анекдот. Они пытаются уговорить владельцев рынков уменьшить арендную плату торговцам мясом. По мнению чиновников, это позволит немного снизить стоимость товара.

Логика такая: реализаторы мясной продукции приобретают на оптовом рынке туши по 410–415 сомов за килограмм, а продают по 480–490 сомов. В эту стоимость входит все: расходы на разделку туш, плата за место у прилавка, налоги, ну и, конечно, прибыль. И, если хотя бы уменьшится аренда торгового места, уменьшится цена товара. Ну разве это не смешно? Ни один базарный башкарма или торговец не согласится терять свою прибыль. Тем более что из рычагов воздействия у борцов с монополистами - только уговоры.

Но особенно отличилось правительство, которое, несмотря ни на что, разрешило экспортировать мясную продукцию в сопредельные страны без всяких ограничений. По самым скромным подсчетам, ежедневно за кордон уплывает по 10–15 тонн туш крупного и мелкого рогатого скота.

Утверждается, что это делается в интересах фермеров. На самом деле экспортом сельхозпродукции занимаются вовсе не они, а все та же мафия перекупщиков, которая задирает цены и внутри страны. Так кому же тогда власти предоставляют режим наибольшего благоприятствования - барыгам? Кстати, в Узбекистане и Казахстане категорически запрещен экспорт животноводческой продукции.

Корреспонденты "ВБ" в минувшую среду сделали экспресс–мониторинг мясных цен на Орто–Сайском рынке, где килограмм говяжьей вырезки стоил минимум 550 сомов, мясо с косточками - 400–450 сомов, на 30–40 сомов больше, чем месяц назад.

На Ошском рынке говяжью вырезку можно купить по 480–500 сомов, мясо с косточками - даже по 390 сомов. Но при этом мясной павильон был наполовину пуст. Говорят, торговцы уходят из этого бизнеса, так как он становится невыгодным. Или это признаки надвигающегося дефицита?

Один из местных реализаторов мясной продукции рассказал, что почти весь скот сейчас уходит за границу. А бум мясной торговли наступит поздней осенью, когда фермеры начнут избавляться от большинства своего поголовья, которое нечем будет кормить зимой. Ну и продавать, ясное дело, там, где выгоднее. Значит, за рубежом, что вызовет у нас запредельный рост цен и очереди за кусочком мяса. Но правительство это не волнует.