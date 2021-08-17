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На старт, Иссык-Кульские Игры!

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- Вячеслав Аникин
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С 4 по 12 сентября в селе Бактуу-Долоноту пройдут XX Международные спортивные Иссык-Кульские Игры под девизом "Азия - регион мира и сотрудничества". На берегу изумрудного озера будут сражаться более тысячи спортсменов из стран СНГ и ,возможно, дальнего зарубежья.

- Мы бесконечно благодаря властям и медикам Кыргызстана за разрешение провести эти состязания. Ведь XX, юбилейные, Иссык-Кульские игры должны были пройти в прошлом году, но по известным причинам были перенесены. Говорим также огромное спасибо Министерству культуры, информации и спорта, Государственному агентству по физической культуре и спорту за активное содействие в организации нашей олимпиады, - сказал корреспонденту VB.KG один из организаторов этих традиционных соревнований, директор Республиканского добровольно-спортивного общества профсоюзов Кыргызстана Владимир Лецкий.

Соревнования будут проходить по 23 классическим и народным дисциплинам. Среди них: армрестлинг, волейбол, гиревой спорт, дартс, мини-футбол, мас-рестлинг, настольный теннис, перетягивание каната, плавание, борьба сумо,массовый легкоатлетический забег, бука тартыш, оордуктарды ташуу, кыргыз куреш и другие. Что примечательно, несколько турниров пройдет по пляжным видам спорта, в том числе впервые - по пляжному регби.

Иссык-Кульские игры давно стали спортивным брендом Кыргызстана. Они пришлись по душе многим любителям здорового образа жизни, любителям спорта не только из стран СНГ, но и дальнего зарубежья. Почти каждый год посоревноваться на берегу нашего изумрудного озера приезжают граждане стран Восточной и Западной Европы, Южной Кореи, Китая, Японии и США. Их представительство пока ограничено, но будем надеяться, что со временем к нам будут приезжать многочисленные дружины из этих государств. В церемонии открытия Игр в свое время принимали участие первый президент РФ Борис Ельцин, космонавты Алексей Леонов, Салижан Шарипов и другие известные на весь мир люди.

- Идея проведения таких состязаний, как Иссык-Кульские игры - не нова. Еще в 70-х годах прошлого века во многих странах проводились так называемые Игры трудящихся. К примеру, в Болгарии подобные состязания впервые были организованы еще 40 лет назад и в них каждый год сражаются более пяти тысяч человек. И мы тоже мечтаем о такой массовости, - подчеркнул Владимир Лецкий.


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URL: https://www.vb.kg/404973
Теги:
Иссык-Кульские игры, Кыргызстан
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