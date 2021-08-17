"Принятие закона о ЧС в экономике поможет сдержать цены на продукты"

До распада СССР в Кыргызстане была развита тяжелая промышленность, но теперь мы стали торгово-сервисной страной. И три революции также не улучшили экономического положения КР. Это наглядно видно и по сельскому хозяйству и по промышленности. В таком положении дел выйти из кризиса очень сложно. Поэтому закон о режиме чрезвычайной ситуации в экономике позволит оперативно внести изменения в законодательную систему и оперативно управлять в кризисной ситуации нашей экономикой. Об этом в ходе круглого стола "Актуальные вызовы национальной безопасности Кыргызстана" заявил главный специалист главного управления экономической политики Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов КР Айдаралиев Кубан.

По его словам, к сожалению, сейчас неправильно трактуют СМИ этот закон.

- Принятие этого закона упростит много процедур, которые мешают сейчас, усложняют систему государственных закупок, что в свою очередь не позволяет мобильно закупать товары первой необходимости для обеспечения продовольственной безопасности. Принятие этого закона поможет сдержать цены на продукты первой необходимости, что тоже обеспечит продовольственную безопасность страны. Принятие этого закона позволит пополнить бюджет налоговыми сборами не за счет повышения налогов, а за счет администрирования налогов, своевременного сбора налогов пополнения казны, что тоже обеспечивает экономическую безопасность страны. Это очень важные аспекты, которые были отмечены, - сказал он.

Эксперт отметил, что принятие этого закона не подразумевает поднятие тарифов или налогов.

- Наоборот, за счет анализа и прогнозирования ситуации будут приняты меры на опережение – например по пополнению стратегических запасов продовольствия. И в момент необходимости продукты первой необходимости будут выпущены на рынок, за счет чего будет снижена их рыночная стоимость. Принятие этого закона позволит мобильно реагировать исполнительной власти на те вызовы, которые сегодня складываются в экономике и не только. Мировой кризис дает о себе знать, процессы происходят быстро и реагировать на них нужно тоже быстро.

Главная цель закона о ЧС в экономике – не допустить критических последствий чрезвычайных ситуаций, доведения до точки невозврата в экономике. Помощь бизнесу, выведение бизнеса из тени, ручное налоговое администрирование и другие меры, направленные на дебюрократизацию системы госуправления в сфере экономики, финансов и других стратегических отраслей. Ранее на все это требовалась политическая воля, сейчас эта политическая воля будет выражена в законе о ЧС в экономике, - добавил Айдаралиев.