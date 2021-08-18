Погода
$ 84.46 - 84.79
€ 99.15 - 100.27

Афганская валюта обвалилась до рекордного минимума после прихода талибов

158  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Конфликт в Афганистане обвалил национальную валюту - афгани - до рекордно низкого уровня. Во вторник, 17 августа, курс афганской валюты снизился на 1,7% - до 83,5013 за доллар, сообщил Bloomberg. Еще в пятницу курс составлял 80,75 афгани за доллар.

Исполняющий обязанности руководителя Центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади покинул страну после того, как в воскресенье, 15 августа, боевики "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) взяли под контроль столицу страны Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле над Афганистаном.

В этот же день президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны без создания переходного правительства. После этого большинство высокопоставленных чиновников бывшего правительства и многие политические деятели Афганистана также покинули страну.

Талибы перешли в наступление после вывода из Афганистана военного контингента США. К началу июля Пентагон объявил о выводе 90% войск из страны.

Эффект от беспорядков в Афганистане перекинулся на рынки Пакистана. В понедельник суверенные долларовые облигации Пакистана со сроком погашения в 2031 году упали на 1,8 цента, что стало самым большим падением с тех пор, как правительство разместило облигации в марте. Согласно индексу Bloomberg Barclays, пакистанские долларовые облигации в понедельник потеряли больше всего в Азии. Инвесторы были обеспокоены возможным негативным влиянием на обстановку в Пакистане, а также тем, что "глобальные силы попытаются изолировать Пакистан" из-за того, что страна якобы поддерживает талибов, сказал Bloomberg эксперт Arqaam Capital Абдул Кадир Хуссейн.

Источник: РБК


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405028
Теги:
Афганистан, курс валют
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  