Афганская валюта обвалилась до рекордного минимума после прихода талибов

Конфликт в Афганистане обвалил национальную валюту - афгани - до рекордно низкого уровня. Во вторник, 17 августа, курс афганской валюты снизился на 1,7% - до 83,5013 за доллар, сообщил Bloomberg. Еще в пятницу курс составлял 80,75 афгани за доллар.

Исполняющий обязанности руководителя Центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади покинул страну после того, как в воскресенье, 15 августа, боевики "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) взяли под контроль столицу страны Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле над Афганистаном.

В этот же день президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны без создания переходного правительства. После этого большинство высокопоставленных чиновников бывшего правительства и многие политические деятели Афганистана также покинули страну.

Талибы перешли в наступление после вывода из Афганистана военного контингента США. К началу июля Пентагон объявил о выводе 90% войск из страны.

Эффект от беспорядков в Афганистане перекинулся на рынки Пакистана. В понедельник суверенные долларовые облигации Пакистана со сроком погашения в 2031 году упали на 1,8 цента, что стало самым большим падением с тех пор, как правительство разместило облигации в марте. Согласно индексу Bloomberg Barclays, пакистанские долларовые облигации в понедельник потеряли больше всего в Азии. Инвесторы были обеспокоены возможным негативным влиянием на обстановку в Пакистане, а также тем, что "глобальные силы попытаются изолировать Пакистан" из-за того, что страна якобы поддерживает талибов, сказал Bloomberg эксперт Arqaam Capital Абдул Кадир Хуссейн.

Источник: РБК