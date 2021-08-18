Почему талибы так быстро захватили Афганистан и чем это опасно для мира

Захват Кабула и власти в Афганистане движением "Талибан" (в России и других странах признано террористическим) произошел быстрее, чем предполагали лидеры многих стран. Буквально в считаные часы в стране сменилась власть, люди бегут из страны.

Столь молниеносная победа талибов – следствие коррумпированности силовых структур и, как следствие, недовольства афганцев властью, пишут западные СМИ. Андрей Серенко, политолог, ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана, полагает, что нынешний сценарий был вполне предсказуем и даже спланирован. Впрочем, полагает эксперт, новое руководство Афганистана – это повод для беспокойства многих стран:

Месяц назад президент США Байден говорил, что маловероятно, что талибы могут захватить весь Афганистан. Как вы считаете, насколько ситуация стала неожиданной, в том числе для США, что Афганистан все-таки захвачен?

- Ситуация для США совершенно не была неожиданной, а была тщательно спланированной. Я глубоко убежден, что эти события, которые мы наблюдали в последние недели, если хотите, назовите это спецоперацией по передаче Афганистана под контроль соседнего Пакистана при посредничестве "Талибана", хотите, назовите это "закулисной сделкой". И вчерашние события, и события нескольких дней накануне показали, что на самом деле ничего случайного в этих событиях не было. Американцы организовали план, который, судя по всему, был согласован с пакистанцами и талибами еще во время заключения сделки в Дохе в феврале прошлого года, который предусматривал фактически передачу власти, то есть фактически передачу этой страны под протекторат соседнего Пакистана.

Собственно говоря, вчера этот проект был благополучно реализован. Мы видим, как повел себя президент Гани, мы теперь получили объяснение тому, почему отказывались воевать подразделения афганской армии на местах, просто сдавая без боя целые населенные пункты, склады и так далее. В июле, например, я знаю, что многих офицеров афганской полиции, которые совершенно честно воевали с талибами на самых разных фронтах, у них возникало очень острое недоумение, почему же армия отказывается воевать. Они, видимо, предполагали, что армия получает какие-то приказы из Кабула. Но теперь очевидно, что такие приказы наверняка были, и сегодня уже удивляться этому нечего. Речь идет не о коррупции в афганской власти, не о дееспособности афганской армии – речь идет о сознательно организованном плане: передаче Афганистана под контроль Пакистана.

Собственно говоря, такой вариант завершения Афганской войны американские аналитики предлагали еще 10 лет назад. В 2009 году Джордж Фридман – тогдашний президент частной разведывательной корпорации Stratfor, которую еще называют вторым ЦРУ, – фактически в своей книге, посвященной прогнозам на ближайшие десятилетия, кстати до 2021 года, он тогда и рассуждал, что на самом деле единственный оптимальный, наверное, способ закончить войну для Америки будет как раз передача Афганистана под протекторат Пакистана. Тогда он называл это "способом восстановить баланс сил в регионе", поскольку после разрушения режима "Талибана" в 2001 году заметно усилились позиции Индии в регионе. А поскольку индийско-пакистанские противоречия в Южной Азии являются системообразующими, а Америку Фридман считал страной, которая борется за восстановление баланса сил в разных частях мира, то, соответственно, для того, чтобы восстановить баланс сил, он предлагал передать Афганистан под фактический протекторат Пакистана, что на практике означало сдачу страны "Талибану". Собственно, это произошло, это уже не конспирология, факт зафиксирован в замечательной книге Фридмана, она была переведена на русский язык в 2010 году, все желающие могут с ней ознакомиться.

Так что, я думаю, сегодня нет смысла искать какие-то подводные камни у этих событий. Знаете, когда падает самолет, техническая комиссия выясняет – это технические неполадки или человеческий фактор. Вот здесь сработал человеческий фактор. Причина афганской катастрофы – это человеческий фактор.

А что, по-вашему, будет с правами человека в Афганистане в течение ближайших месяцев? И как США согласились, как вы говорите, передать Афганистан под контроль Пакистана, учитывая, что талибы с правами человека ранее не считались?

- Они и дальше не будут считаться. Мой друг и коллега Аркадий Дубнов любит рассуждать на темы, связанные с различиями между ИГИЛ и "Талибаном". Там много на самом деле интересных теоретических аспектов, которые имеют очень слабое отношение к реалиям афганской жизни, но тем не менее, конечно, порассуждать на эти темы можно. Но я предложил бы совсем другой термин, чтобы не путать наших слушателей. Что объединяет "Талибан" и ИГИЛ при всей разнице их доктрин? Их объединяет джихад. По сути дела, речь идет о джихадистском государстве. В Афганистане будет построено джихадистское государство, как ранее было построено в Сирии и Ираке, которое будет опираться на жесткие нормы шариата – так, как они трактуются талибами. Оно будет опираться на прямое насилие, на прямой террор. Ничего хорошего в Афганистане ни с правами человека, ни просто с людьми не будет происходить. Все разговоры о том, что "Талибан" – это и есть Афганистан, мягко говоря, не соответствуют действительности. Это давно уже не так, если вообще когда-либо такое было. "Талибан" – это в первую очередь Пакистан, пакистанское влияние в Афганистане. Посмотрите, куда сейчас вчера все афганские политики, которые раньше находились в оппозиции к президенту Гани и которые теперь рассчитывают вписаться каким-то образом в новую систему власти. Одни полетели в Исламабад, вторые побежали в пакистанское посольство в Кабуле. То есть люди прекрасно понимают, кто теперь здесь власть, где будут приниматься решения.

И единственным возможным ограничением, как это ни парадоксально, на террористическую джихадистскую диктатуру талибов в Афганистане могут опять оказаться, как ни странно, пакистанцы. Потому что какие бы сегодня сказки они ни рассказывали, что они больше не контролируют "Талибан", что они вообще не имеют никакого отношения к этому движению. Конечно, в это никто не верит, такого рода заявления могут вызывать только иронию. И понятно, для чего это делается – пакистанские власти хотят снять с себя ответственность за последующие неизбежные акты террора, насилия и принуждения, которые будут сегодня происходит в Афганистане.

Поэтому я думаю, что ничего хорошего с правами человека в Афганистане не будет, и даже если талибам не удастся взять под полный контроль социальные сети – афганский сегмент соцсетей, что они сейчас пытаются делать, я думаю, что мы узнаем много трагических историй.

Многие аналитики сейчас говорят о том, что конфликты с оружием могут разгореться не только на территории самого Афганистана, но и на территории граничащих с Афганистаном стран. Насколько это для России представляет опасность? Америка далеко за океаном, а Россия здесь, республики Средней Азии тоже близко. Что думает по поводу всего этого Россия?

- Во-первых, Америке не стоит полагаться, что она слишком далеко от Афганистана, потому что победа талибов в Афганистане спровоцировала уже колоссальный энтузиазм во всем радикальном мусульманском джихадистском сообществе. Мы сегодня видим в соцсетях поздравления талибов с победой, которые исходят от джихадистов в Сирии, в Ираке, от сторонников радикальных мусульманских течений, говорящих на русском языке. Мы видим, как сегодня радуются некоторые радикальные мусульмане в Казахстане, например, или в Киргизии, да и в России этим победам моджахедов. Так что поэтому я думаю, что есть сторонники талибов среди радикальных мусульман в Соединенных Штатах, как и в странах Европы, так что радоваться особо здесь тому, что кто-то находится далеко от Афганистана, не стоит. Джихад очень близко, джихад всегда рядом. Ты даже можешь не знать, когда и с какой стороны сработает его взрыватель.

Я думаю, сейчас в Афганистане мы будем переживать некоторое короткое время стокгольмского синдрома, когда пораженные стремительностью разрушения системы люди будут просто вынуждены пригнуться к земле и пытаться как-то встроиться, понять логику победителей, попытаться элементарно выжить. Но очень скоро на самом деле эти террористические методы управления страной, а "Талибан" других методов просто не знает, потому что джихад всегда был единственной формой существования движения талибов, они никогда не были политической партией, общественным движением, общественной организацией – они всегда воевали. Их единственная форма существования – это война и джихад. Поэтому как они сегодня будут адаптироваться к мирной жизни, этого не знает никто. А тем более управлять огромной сложной страной.

С учетом отсутствия профессиональных навыков "Талибан" будет, очевидно, делать ставку просто на прямое насилие, на террор, на запугивание и так далее. Поэтому эта тактика может дать определенные результаты в течение очень короткого времени, а после этого начнется неизбежное сопротивление. Так что, я думаю, что после короткой "стокгольмской паузы" сейчас, когда ошарашенные люди просто будут приходить в себя, пытаясь понять, что произошло вокруг, я думаю, что внутри Афганистана начнутся опять внутренние конфликты, которые в конечном счете будут означать новый виток гражданской войны в Афганистане. Это, безусловно, скажется и на ситуации в граничащих с Афганистаном странах.

Поэтому пока не уверен, что боевики, которые торжествуют победу в Афганистане, немедленно кинутся через границу в Таджикистан, Узбекистан или Туркмению. Хотя отдельных эпизодов на самом деле исключать и сегодня нельзя. Но самое страшное, что пропаганда талибов, она приведет к появлению новых радикальных групп в этих странах, которые могут создать большие проблемы своим правительствам.

Источник: rus.ozodi.org