В Афганистане формируется сопротивление талибам

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех выступил с призывом к согражданам "присоединиться к сопротивлению". Об этом он написал в Twitter.

"Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан - это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на вьетконг (повстанцев Национального фронта освобождения Южного Вьетнама). В отличие от США/НАТО мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Бесполезные предостережения закончились. Присоединяйтесь к сопротивлению", - заявил Салех.

Ранее он уже говорил, что никогда не преклонится перед боевиками и теперь заявил, что остался в своей стране вместе с народом. 17 августа Салех объявил себя, в отсутствие сбежавшего из страны президента Ашрафа Гани, временным главой государства.

"Согласно Конституции Афганистана в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится временным президентом. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным временным президентом. Связываюсь со всеми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой и согласием", - написал Салех в Twitter.

В Панджшер - единственную не сдавшуюся талибам провинцию Афганистана – сейчас стекаются войска и ополчение. Здесь находится, помимо Амруллы Салеха, и сын афганского национального героя, известного полевого командира Ахмад Шаха Масуда, который, вплоть до своей гибели 10 сентября 2001 года, воевал с талибами. Масуд-младший призвал всех афганцев присоединиться к антиталибскому сопротивлению в Панджшере, сообщает французский журнал Paris Match.

Россия пока не спешит признавать власть движения "Талибан" в Афганистане. Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы не торопимся с признанием также, как и все остальные страны", - сказал он. "Буквально вчера я разговаривал с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. У нас совпадающие позиции", - добавил Лавров.

При этом министр указал на то, что Россия отмечает позитивные сигналы от талибов в том, что касается дальнейшего развития Афганистана.

"Мы видим обнадеживающие сигналы со стороны талибов, которые заявляют о своем желании иметь правительство с участием других политических сил, заявляют о своей готовности продолжать процессы, в том числе связанные с образованием, образованием для девочек и в целом с функционированием государственной машины, не закрывая путь для тех чиновников, которые работали при предыдущем правительстве президента Гани", - отметил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, Россия надеется, что диалог движения "Талибан" с лидерами политических сил Афганистана завершится формированием инклюзивных переходных структур правительства страны. "Мы поддерживаем начало всеохватного национального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил Афганистана", - добавил Лавров.

В свою очередь представитель "Талибана" Сухейл Шахин считает, что другие страны "обязаны" помочь восстановить Афганистан.

"Премьер-министр Великобритании и все лидеры других стран мира должны уважать желания афганского народа... и помогать афганскому народу в восстановлении страны и обеспечении благополучной жизни афганского народа и экономического развития. Я думаю, что это их обязанность, потому что они стояли за разрушением Афганистана в течение 20 лет. Поэтому сейчас это их моральный долг - восстановить Афганистан и помочь людям начать новую жизнь в новой главе для Афганистана", - сказал Шахин в эфире британского телеканала Sky News

Шахин также заявил о "хороших отношениях" с Пакистаном, Китаем и Россией. "Мы посещали Китай и также Россию... "Талибан" - политическая и военная сила Афганистана, это реальность, и они это поддерживают", - ответил он на вопрос, получают ли поддержку талибы от этих стран. Но при этом отметил, что у талибов нет "союзников как таковых".

17 августа представители движения "Талибан" объявили общую амнистию для бывших правительственных чиновников и призвали к возобновлению работы в госучреждениях. Тот же Шахин заявил, что "Талибан" не допустит в стране самосуда, и все политические наказания, в том числе казни и ампутации конечностей, будут применяться только по решению шариатского суда. По его словам, жителям страны позволят критиковать кого угодно, но казнить и забивать людей камнями без соответствующего судебного постановления будет запрещено.

При этом, сообщают СМИ, постоянный представитель Афганистана при ООН Гулам Исакзай рассказал, что боевики "Талибана" уже начали искать людей по домам и устраивать над ними жестокие расправы. Он выразил уверенность в том, что огромное число афганцев не сможет участвовать в политической, экономической и социальной жизни страны именно из-за власти талибов.