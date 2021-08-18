Погода
$ 84.46 - 84.79
€ 99.15 - 100.27

Ратифицировано соглашение о создании Узбекско-Кыргызского Фонда развития

332  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о создании Узбекско-Кыргызского Фонда развития, подписанного 11 марта 2021 года в городе Ташкент". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Основной целью данного Закона является проведение внутригосударственных процедур по ратификации Соглашения между Правительствами Кыргызстана и Узбекистана о создании Узбекско-Кыргызского Фонда развития.

Фонд будет осуществлять финансирование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах экономики Кыргызстана путем предоставления займов, участия в капитале и использования иных финансовых инструментов в отношениях с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными и ведущими свою деятельность на территории Кыргызстана. В связи с чем, планируется экономическое сотрудничество между Кыргызстаном и Узбекистаном, модернизация и развитие экономики, эффективное использование возможностей двустороннего сотрудничества.

Фонд будет являться международной организацией, с уставным капиталом в 50 млн долларов США, который вносится Узбекистаном с последующим доведением уставного капитала до 200 млн долларов США.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405059
Теги:
президент, Узбекистан, сотрудничество, Кыргызстан, экономика, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  