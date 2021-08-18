Ратифицировано соглашение о создании Узбекско-Кыргызского Фонда развития

Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о создании Узбекско-Кыргызского Фонда развития, подписанного 11 марта 2021 года в городе Ташкент". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Основной целью данного Закона является проведение внутригосударственных процедур по ратификации Соглашения между Правительствами Кыргызстана и Узбекистана о создании Узбекско-Кыргызского Фонда развития.

Фонд будет осуществлять финансирование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах экономики Кыргызстана путем предоставления займов, участия в капитале и использования иных финансовых инструментов в отношениях с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными и ведущими свою деятельность на территории Кыргызстана. В связи с чем, планируется экономическое сотрудничество между Кыргызстаном и Узбекистаном, модернизация и развитие экономики, эффективное использование возможностей двустороннего сотрудничества.

Фонд будет являться международной организацией, с уставным капиталом в 50 млн долларов США, который вносится Узбекистаном с последующим доведением уставного капитала до 200 млн долларов США.