КР включена в число приоритетных стран для получения помощи в развитии

Правительство Республики Корея включило Кыргызстан в список приоритетных стран-партнеров по общему развитию на ближайшие пять лет. Это бесспорная победа кыргызской дипломатии.

Это уже чувствуется по активному взаимодействию наших стран в разных направлениях. К нам впервые приезжала большая делегация директоров крупнейших корейских компаний. Консул посольства Республики Корея в Кыргызстане Пак Ки Сок и генеральный секретарь корейской Ассоциации в Кыргызстане Ким Ки Су встретились с начальником ГУВД Бишкека Азаматом Ногойбаевым и руководителями районных управлений внутренних дел столицы. Как известно, продвижение проектов и выгодного для обеих стран сотрудничества невозможно без обеспечения безопасности иностранных граждан на территории Кыргызстана.

"Главная тема двусторонней встречи - сотрудничество и взаимодействие для улучшения совместной деятельности, а также обеспечение безопасности иностранных граждан в городе Бишкек", - рассказали в ГУВД столицы..

Азамат Ногойбаев познакомил гостей с программой развития ГУВД Бишкека на 2021-2023 годы, рассказал о работе туристической милиции, которая активно работает по обеспечению безопасности иностранных граждан в столице.

По словам консула, отношения между нашими странами динамично развиваются и есть большие перспективы в дальнейшем сотрудничестве. Он выразил благодарность столичной милиции за активную работу по укреплению дружественных связей.

Кроме этого, он отметил, что граждане Республики Корея "всегда чувствуют себя в безопасности" в Бишкеке". Консул добавил, что диппредставительство на постоянной основе проводит беседы со своими гражданами по соблюдению законов Кыргызстана.