Кыргызстан будет вносить вклад в развитие интеграции на пространстве ЕАЭС

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 20 августа, встретился с главами правительств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в г. Чолпон-Ата.

В своем выступлении Садыр Жапаров подчеркнул, что страны ЕАЭС объединяют не только сопредельные границы, но и узы дружбы, опыт многовекового совместного сосуществования, единство экономических, политических, экологических и демографических интересов.

"Примечательно, что наша сегодняшняя встреча проходит в преддверии 30-летия независимости Кыргызской Республики. Убежден, что итоги проходящего в эти дни заседания ЕМПС внесут свой вклад в дальнейшее развитие сотрудничества в рамках ЕАЭС, повышение эффективности его деятельности. Хочу заверить, что Кыргызстан, придавая исключительно важное значение углублению всестороннего сотрудничества между нашими государствами, будет впредь вносить свой вклад в дальнейшее развитие интеграционных процессов на пространстве Союза", – передает слова президента его пресс-служба.

По словам Садыра Жапарова, в прошлом году все столкнулись с неожиданной для всего мира пандемией коронавирусной инфекции, последствия которой оставили неизгладимый отпечаток на социально-экономическом укладе жизни всего общества и снижении экономической активности.

Однако, как отметил он, все страны Союза отреагировали сплоченно и оказали максимально возможную поддержку друг другу в части гуманитарной помощи, организации "зеленых коридоров", активного перехода на цифровую плоскость.

"В текущем году нашему Союзу исполнилось 7 лет, и за это время нам удалось многого добиться и через многое пройти. К большому сожалению, пандемия коронавируса ослабила макроэкономические перспективы не только Кыргызской Республики, но и других стран Союза, привела к снижению экономической активности, замедлению темпов экономического роста и взаимной торговли между нашими странами. Мы прогнозируем восстановление экономики страны до своего допандемического уровня только к 2023 году. В 2021 году рост реального ВВП составит 3,8 процента по мере восстановления экономической активности. Рост ВВП в 2022–2023 годах прогнозируется в среднем до 4,4 процентов", - сообщил президент, подчеркнув, что данные прогнозы предполагают сокращение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией по мере развертывания медицинских вакцин, поддержания политической стабильности и улучшения внешнего спроса и условий торговли.

Садыр Жапаров акцентировал внимание на вопросах, которые на сегодня для всех государств-членов Союза остаются весьма важными, в частности:

– согласованные пути решения по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, в качестве одного из действенных направлений предлагается совместно с действующими институтами развития рассмотреть возможность финансирования производства вакцин в странах ЕАЭС;

– необходимость продолжения поэтапного и качественного исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Данные действия позволят завершить формирование общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы; повысить эффективность регулирования общего рынка ЕАЭС; перейти на качественно более высокий уровень таможенного регулирования и администрирования, а также сформировать цифровое пространство Союза;

– работа по разработке Целевых совместных программ развития по приоритетным секторам экономики. Разработка Целевых программ должна быть в связке с созданием универсальных и гибких инструментов поддержки секторов экономики со стороны Евразийского банка развития, Евразийского фонда стабилизации и развития, а также других международных финансовых институтов.

Глава государства отметил, что за период функционирования Союза были достигнуты положительные цели, направленные на создание общих рынков и углубление евразийской интеграции. К таким достижениям можно отнести подписание Соглашения о пенсионном обеспечении, запуск проектов "Работа без границ" и "Путешествую без COVID", а также принятие документа "Основные направления промышленной политики ЕАЭС до 2025 года", благодаря которому были обновлены и скорректированы ключевые приоритеты промышленного сотрудничества с учетом и изменившихся тенденций и стандартов в мировом промышленном производстве.

В завершение президент Садыр Жапаров подчеркнул необходимость повышения потенциала каждого государства-члена Союза, создания производственных цепочек и наращивания экспортного потенциала.

В свою очередь главы правительств подчеркнули готовность к усилению взаимодействия по дальнейшему развитию интеграционных процессов, наращиванию торгово-экономического сотрудничества, продолжению активного взаимодействия по ряду других актуальных вопросов в рамках Союза.

Во встрече приняли участие Премьер-министры Республики Армения Никол Пашинян, Республики Беларусь Роман Головченко, Республики Казахстан Аскар Мамин, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, а также Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов в статусе наблюдателя в ЕАЭС и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.