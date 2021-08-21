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В Петербурге 24-летний кыргызстанец с ножом совершил налет на магазин

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- Евгений Денисенко
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В Санкт-Петербурге задержан 24-летний уроженец Кыргызстана. Ему инкриминируется вооруженная попытка ограбления продуктового магазина.

Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел глубокой ночью. Около 03.30 неизвестный с ножом в руках ворвался в сетевой магазин, работающий круглосуточно. И начал складывать в свой рюкзак продукцию с полок.

Как ни странно, выручка грабителя не заинтересовала, попытки забрать деньги из кассы он не предпринял. Его добычу составили четыре пачки кофе, две банки подслащенной какао-пасты "Нутелла" и авокадо.

Четыре сотрудницы магазина попытались воспрепятствовать действиям налетчика, сорвать с него рюкзак. Но он, угрожая женщинам ножом, выскочил из помещения и скрылся. Прибывшие по вызову полицейские задержать грабителя по горячим следам не смогли. Но довольно скоро все же "вычислили" его. Этим человеком оказался трудовой мигрант из Кыргызстана, на данный момент безработный.

Украденных продуктов при нем уже не было. Ущерб, нанесенным им магазину, составил полторы тысячи рублей.

Против мигранта, по информации пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Разбой". Санкция по ней предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.


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URL: https://www.vb.kg/405239
Теги:
задержание, кража, нарушения, Россия, трудовая миграция
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